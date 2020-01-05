Журналист из Екатеринбурга попросил убежища в Грузии

Журналист из Екатеринбурга Юрий Изотов обратился к властям Грузии с просьбой предоставить ему политическое убежище. Об этом сообщает редакция "Крым.реалии".

В интервью изданию Изотов сообщил, что опасается уголовного преследования в России. "В отношении меня проводилась доследственная проверка за мои посты в соцсетях с данными силовиков, которые разгоняли московские митинги летом. Хотя проверка закончилась отказом в возбуждении уголовного дела, я прекрасно понимаю, что в отношении меня в любой момент могут сфабриковать любое дело и объявить в розыск", - заявил Изотов.

Изотов покинул Россию в 2016 году. Он считает, что в России он может стать жертвой преследования за участие в антивоенных акциях в Киеве. Ранее ему отказали в убежище власти Украины, рассказывал он Радио Свобода.