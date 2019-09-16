Гражданский активист Юрий Изотов покинул Россию в декабре 2016 года - и вряд ли сможет вернуться в ближайшие годы. По словам молодого человека, на родине ему грозит уголовное преследование за участие в антивоенных акциях в Киеве. К тому же в этом месяце его активностью в социальных сетях заинтересовались следственные органы его родного Екатеринбурга. Несмотря на вынужденную эмиграцию, молодой человек продолжает следить за общественно-политической ситуацией в стране и выражает солидарность с протестующими россиянами.

Радио Свобода рассказывало историю Юрию Изотова в июле 2016 года. Тогда он столкнулся с неприятностями со стороны ФСБ. Спецслужбы заинтересовались молодым человеком, когда он возвращался из Луганской области, где он как волонтер помогал местным жителям восстанавливать разрушенные войной дома. Цель его визита на территорию Украины вызвала много вопросов со стороны российских пограничников и сотрудников ФСБ. Активисту угрожали порчей загранпаспорта и возбуждением уголовного дела.

Активизм Юрия начался одновременно с конфликтом на востоке Украины. Тогда – в 2014 году – ему было 18 лет. Он участвовал в антивоенных протестных акциях, общался с украинскими активистами. Задерживался полицией, подвергался нападениям.

– В Екатеринбурге в марте 2016 года были пикеты за освобождение Надежды Савченко, тогда она находилась в тюрьме в России, – рассказывает Юрий Изотов. – Я дважды стоял в одиночном пикете с плакатом "Свободу Надежде Савченко" и с флагом Украины, и оба раза на меня нападали. Один раз на меня напал некий человек, у которого на рукаве был шеврон "Новороссия". Видимо, он воевал на востоке Украины. Второй раз на меня напал человек по имени Максим Митчин, заместитель руководителя Свердловского областного фонда инвалидов и ветеранов войск специального назначения. Есть в Екатеринбурге такой фонд, который занимается отправкой наемников в "ЛНР" – его руководитель даже давал интервью на эту тему, это доказанный факт. Я потом данные этого Митчина оставил на сайте "Миротворец".

Вскоре после возвращения из поездки в Луганскую область Юрий Изотов принял решения перебраться в Киев. Связано это было с опасениями за собственную безопасность. "На границе России и Украины меня подвергли длительному опросу сотрудники ФСБ, стали мне угрожать. Уже тогда у меня возникла мысль, что дальше всё будет только серьезнее", – делится Юрий Изотов. А дальше он начал получать угрозы уже от сторонников так называемой "Новороссии".

Поскольку на меня уже были нападения, я воспринял эти угрозы как реальные

– Это было во второй половине 2016 года, когда в Крыму проводилась военная операция после перестрелки на границе Армянска. Мне написал житель Пскова, сообщивший о наблюдаемых им резких передислокациях воинских частей. В частности, он писал, что наблюдает сильное оживление в 76-й дивизии в течение двух недель, предшествовавших инциденту, и множество людей и военной техники на полигонах, – рассказал Юрий Изотов в интервью сайту Крым.Реалии.

По словам активиста, после того, как он опубликовал об этом пост в фейсбуке, ему начали поступать угрозы в соцсетях, а его данные выложили в сообществах, выражающих поддержку самопровозглашенным республикам на востоке Украины. "Поскольку на меня уже были нападения, я воспринял эти угрозы как реальные", – признался Юрий в интервью Радио Свобода. В декабре 2016 года он покинул Екатеринбург и обосновался в Киеве. Правда, ненадолго.

С тех пор я окончательно понял, что уже не могу вернуться в Россию

– В первый год, когда я жил в Украине, я оформил временный вид на жительство. Потом он у меня истек, и я не смог его продлить. Дело в том, что я в Киеве продолжал участвовать в различных протестных акциях. Например, у посольства России, у российского консульства. Была также одна акция, в феврале 2018 года, в которой я тоже принимал участие. Акция была за то, чтобы представительство "Россотрудничества" в Киеве прекратило работать. Потому что такое учреждение, которое неоднократно уличалось, в том числе, в шпионской деятельности, не должно во время российско-украинского конфликта в Украине работать. Эта акция была не совсем мирная, здание этого "Россотрудничества" закидывали всякими предметами. Скажу честно, я тоже кинул несколько яиц, банку кетчупа, еще что-то. А были там люди, которые и камнями кидались. После этой акции Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 360 УК "Нападение на дипломатическое учреждение". С тех пор я окончательно понял, что уже не могу вернуться в Россию, потому что меня могут привлечь по этому уголовному делу. Меня легко можно опознать по фотографиям. А срок давности там 10 лет. Я знаю, что по этому делу уже несколько украинцев заочно арестованы. Но пока никого в России реально не привлекли.

На Украине Юрий Изотов пытался получить политическое убежище, но не нашел понимания со стороны местных миграционных служб:

– После той злополучной акции, из-за которой завели уголовные дело, я пошел в партнерскую организацию УВКБ ООН "Право на защиту", они провели интервью и признали меня беженцем, но миграционная служба долго отказывалась меня вообще принимать. Потом всё же приняла, провела интервью и вынесла решение об отказе в оформлении документов на предоставление убежища.

Поскольку украинский вид на жительство Юрий Изотов продлить не смог, а в России ему грозит уголовное преследование, в апреле 2019 года молодой человек переехал в Грузию. Сейчас он работает корреспондентом издания Грани.ру, периодически участвует в протестных акциях и не прекращает активности в социальных сетях. Юрий подозревает, что его электронную почту неоднократно взламывали. Летом 2017 года в его аккаунт заходили с неизвестного устройства из Екатеринбурга, а в мае нынешнего года – из Киева (в это время он уже был в Грузии). Недавно постами активиста в соцсетях заинтересовались российские следственные органы:

– Моя мама живет в Екатеринбурге, и недавно она мне написала, что получила записку от сотрудников полиции о том, что её необходимо опросить по неким материалам проверки. В записке был телефон, оказалось, что это номер ГУ МВД по Свердловской области. Я позвонил по этому телефону, и мне сотрудник полиции сказал, что в отношении меня ведется проверка по факту размещения в интернете некоей информации и поста под названием "Деанонимизация силовиков".Дело в том, что после московских митингов за допуск оппозиционных кандидатов в депутаты Мосгордумы, была кампания по деанонимизации силовиков, которые разгоняли эти митинги, публиковали данные сотрудников полиции и ОМОНа. Я тоже к этому имел отношение, создал во "ВКонтакте" группу, в которой опознавал по фотографиям сотрудников полиции, которые участвовали в задержаниях мирных протестующих. Публиковал ссылки на профили этих сотрудников в социальных сетях и другие их данные, которые мне удалось установить по разным открытым источникам.

– Нет ли у вас опасений за безопасность вашей мамы и других близких, которые живут в Екатеринбурге, из-за вашей протестной активности?

– Я думаю, нет. В принципе, все претензии, которые могут быть, они касаются только меня. Если будут пытаться давить на меня через моих близких, это как-то очень позорно будет, мне кажется.

– Расскажите, легко ли вы влились в украинское протестное сообщество, когда переехали в Киев в конце 2016 года?

– Влился достаточно легко, и никакой неприязни ко мне не было, из-за того, что я россиянин. Везде было однозначно хорошее отношение. Если бы у меня не было проблем с документами в Украине, никакой проблемы жить там дальше не было бы, я думаю.

– А были в этом протестном сообществе другие россияне, которые выступали против конфликта на востоке Украины?

– Конечно, такие люди есть. И в Екатеринбурге у меня таких друзей много, и в Украине много таких друзей. И даже в Грузии у меня есть такие друзья. У меня много друзей везде.

­– Как сейчас складывается ваша жизнь в Грузии? Участвуете ли вы в местных протестных акциях?

Неважно, какой человек стоит во главе системы, которая сама по себе настроена на агрессию против окружающего мира.

– Да. Если помните, тут проходили акции протеста, спровоцированные визитом в Грузию депутата Гаврилова. Проходил и митинг россиян, живущих в Тбилиси, за единую Грузию, я в нем тоже участвовал.

– Вы внимательно следите за отношениями Российской Федерации с ее ближайшими соседями. Как вы считаете, когда закончится конфликт на востоке Украины, и что может на это повлиять?

– Мне сейчас кажется, что конфликт на востоке Украины, к сожалению, еще долго не закончится. Я думаю, для его окончания недостаточно даже, чтобы в России сменился президент. Неважно, какой человек стоит во главе системы, которая сама по себе настроена на агрессию против окружающего мира. Мы видели это в Чечне, в Молдавии, в Грузии, в Украине. Наверное, нужны более кардинальные перемены, чем смена первого лица, возможно, распад страны или что-то подобное.

– А в чем вы видите смысл вашей протестной активности? Вы надеетесь повлиять на общественное мнение, чтобы система начала меняться снизу?

– Это сложный вопрос. Я, честно говоря, не вижу, чтобы мои выступления сильно на что-то повлияли. Меня сейчас больше интересует моя журналистская работа, чем активистская деятельность. Я планируют поступить на журфак в Грузии, выучиться и продолжить работать в журналистике. Мне кажется, как журналист я могу сильнее повлиять на мнение людей, – заключает Юрий Изотов.