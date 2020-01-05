Узбекистан сообщил о разминировании границы с Таджикистаном

Узбекистан сообщил о завершении разминирования своей границы с Таджикистаном. Об этом со ссылкой на источник в силовом блоке правительства Таджикистана рассказало издание "Азия Плюс".

По итогам государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзияева в Таджикистан в марте 2018 года главы двух государств договорились, что к концу 2019 года завершат все работы по разминированию общей границы, напоминает Узбекская служба Радио Свобода.

Узбекистан заминировал горные участки границы с Таджикистаном в конце 1990-х годов. Тогда Ташкент объяснил действия тем, что хочет предотвратить проникновение на свою территорию членов "Исламского движения Узбекистана". По данным Национального минного центра Таджикистана, за последнее 20 лет от взрывов мин пострадало более 800 жителей страны.