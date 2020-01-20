Ссылки для упрощенного доступа
Вернуться к основному содержанию
Вернутся к главной навигации
Вернутся к поиску
toggle search input
toggle main navigation
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии
Север.Реалии
Фактограф
Искать
Искать
текст для поиска...
Радио
Видео
Россия
Мир
Мнения
Культура
Наука
Цитаты Свободы
Признаки жизни
Спецпроекты
Путин и Россия. 20 лет
"Свобода" на кинофестивалях
Украина. 5 лет спустя
Свобода и Мемориал
Миры Горенштейна
Далее
Сибирь.Реалии
Север.Реалии
Фактограф
Радио Свобода TV 1
Радио Свобода TV 1
Последние видеотрансляции
Дальше в видеоэфире
18:00 - 18:32
Человек имеет право
Радио Свобода Спутник
Радио Свобода Спутник
Последние видеотрансляции
Видеоновости
Дальше в видеоэфире
12:00 - 12:05
Видеоновости
13:00 - 13:05
Видеоновости
14:00 - 14:05
Видеоновости
Радио Свобода TV 2
Радио Свобода TV 2
Последние видеотрансляции
Лицом к событию. Бешеный путинский принтер
Дальше в видеоэфире
19:05 - 20:00
Лицом к событию
Видео Свобода
Репортажное видео
Все видеопрограммы / радиопрограммы
Ток-шоу
Всё видео
Расписание видеопрограмм
Радио Свобода
Слушать прямой эфир
20:05 - 20:32
Live
Время Свободы: Человек из Римини. 100 лет Федерико Феллини
Далее
20:32 - 21:00
Цитаты Свободы. Шапито вносит поправки, Путин закрывает рты
21:00 - 21:05
Новости
21:05 - 21:32
Деньги на Свободе. Социальный поворот и государственный переворот
Аудио
Слушать / скачать последние программы
Все радиопрограммы / видеопрограммы
Подписаться на подкасты
Расписание передач
Как слушать
Искать
Искать
Предыдущий
Следующий
Новость часа
Предыдущий
Следующий
Сейчас в эфире
Время Свободы: Человек из Римини. 100 лет Федерико Феллини
Генис: взгляд из Нью-Йорка
Подписаться
Подписаться
iTunes
Google Podcast
Spotify
Yandex Music
Подписаться
Все материалы
Аудио
Тексты
Описание
Генис: Взгляд из Нью-Йорка. Трудности перевода
менее минуты назад
Александр Генис
Embed
Embed
Текст скопирван
The URL has been copied to your clipboard
No media source currently available
0:00
0:27:30
0:00
Скачать медиафайл
32 kbps | MP3
128 kbps | MP3
Pop-out player
Трудности перевода. Русские хиты на американский лад
Аудио
20 января 2020
Генис: Взгляд из Нью-Йорка. Трудности перевода
13 января 2020
Генис: Взгляд из Нью-Йорка. Прощание с десятыми
30 декабря 2019
Генис: Взгляд из Нью-Йорка. Рождество с Чайковским
23 декабря 2019
Генис: Взгляд из Нью-Йорка. Праздничные премьеры. От Пушкина до “Щелкунчика”
16 декабря 2019
Генис: Взгляд из Нью-Йорка. Генри Миллер: сага самопознания
09 декабря 2019
Генис: Взгляд из Нью-Йорка. Битов в США
Смотреть все части
АРХИВ ВИДЕО
Список радиопрограмм
Смотрите также
Культура
Осадок остался. Отказывался ли Юсиф Эйвазов петь с армянкой?
Свобода в клубах
Нефть и политика
Герои Ив.Толстого
Театральный альбом. К столетию БДТ
Поверх барьеров с Игорем Померанцевым
Журналистика: стёб и/или серьёзный язык
Герои Ив.Толстого
C’est la vie. Итоги 2019 года. Часть вторая
Культура
"Покажем обществу вульвы": акции в поддержку Юлии Цветковой
Поверх барьеров с Игорем Померанцевым
Новогодняя передача: музыка, вино, война.
Общество
Отразившие реальность. Слова и выражения 2019 года
Наверх
XS
SM
MD
LG