Лицом к событию. Бешеный путинский принтер

"Экстренно!" Эстренно соберется Дума во вторник, чтобы расмотреть пакет поправок к Конституции, внесенный Владимиром Путиным. Дмитрий Песков сообщает, что "форма голосования по этим поправкам будет определена отдельным законом". Рабочая группа из депутатов и общественников оформила своим письмом Путину его же собственные предложения. События развиваются стремительно. Куда они все так спешат? Возможно, это понятно политикам Владимиру Милову и Александру Гнездилову, которые примут участие в передаче "Лицом к событию". А также: Лиза Пескова утверждает, что в московских протестах виноваты правоохранители. Яблоки падают далеко от яблонь, особенно те, которых яблони отправляют учиться за рубеж? В это части программы к нам присоединится из Лондона Екатерина Никитина, основатель тамошнего журнала для молодежи "Зима".