При нападении на военную базу США в Кении погибли трое американцев

Американский военный и двое сотрудников Пентагона погибли в ходе нападения на военную базу в Кении. Ответственность взяла на себя базирующаяся в Сомали радикальная группировка "Аш-Шабаб", сообщает газета The New York Times.

О бое в районе военно-морской базы, совместно использующейся кенийскими и американскими военными, стало известно накануне. Были убиты как минимум пятеро нападавших, сообщает представитель кенийской армии. В заявлении "Аш-Шабаб" сказано, что им удалось уничтожить семь единиц авиатехники и три автомобиля.

Международно-признанное правительство Сомали не контролирует большую часть территории страны, в неё введены миротворцы Африканского союза. "Аш-Шабаб" — одна из самых известных радикальных группировок в регионе, она брала на себя ответственность за ряд громких террористических атак в Кении и Сомали. Но это — её первое известное нападение на американских военных, отмечало ранее агентство Associated Press.