На территории Донбасса погибли двое украинских военных

На территории Донбасса за последние сутки погибли двое украинских военных, ещё один ранен. Об этом сообщили в штабе правительственных войск. Там утверждают, что сепаратисты несколько раз нарушали режим прекращения огня, открывая огонь из миномётов запрещённого калибра, а также пулеметов и гранатомётов.

Как отметили в штабе, один из погибших украинских военных был убит выстрелом из снайперской винтовки. Ещё один военнослужащий погиб, когда грузовик, в котором он находился, наехал на мину. Тогда же был ранен ещё один солдат. Инцидент произошёл вблизи населённого пункта Хутор Свободный.

Сепаратисты самопровозглашённой "ДНР" заявляют, что украинские военные за сутки пять раз нарушали перемирия. Огонь якобы вёлся по шахтам вблизи Донецка, а также по сёлам Коминтерново и Саханка. О жертвах среди сепаратистов или мирного населения не сообщается.

С 1 января на востоке Украины начало действовать очередное перемирие, согласованное на саммите "Нормандской четверки" в Париже. Однако, несмотря на договоренности, в том числе во время первой личной встречи президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина, полноценно режим прекращения огня не соблюдается. Стороны конфликта обвиняют в этом друг друга.