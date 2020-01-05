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Украина

200 тысяч граждан России. "ДНР" и "ЛНР" после встречи в "нормандском формате"

Памятник участвовавшим в боях сепаратистам на неподконтрольной Киеву территории Донбасса

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В первый день нового 2020 года в Донбассе обстреляли беспилотник ОБСЕ, не пустили патрули международной мониторинговой миссии к местам хранения тяжелого вооружения в так называемой "Донецкой народной республике" и к блокпостам в "Луганской народной республике", а в "ДНР" обнаружено "запрещенное" тяжелое вооружение в зоне разведения военной техники.

Новые противотанковые мины установлены на одном из самых горячих участков линии разграничения под Мариуполем – между Водяным и Пикузами (это небольшое село находится в буферной зоне, но фактически – под контролем "ДНР", где до сих пор используют название Коминтерново, как и до переименования этого населенного пункта в результате декоммунизации в 2016 году - Прим. РС).

Столь длинная цитата из отчета Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине от 3 января нужна для констатации того, что часть жителей Донбасса считает фактом: встреча лидеров стран "нормандской четверки" в Париже была неудачей. 4 января после подрыва на мине ранено двое бойцов вооруженных сил Украины (ВСУ), с начала года на линии разграничения у каждой из сторон есть по погибшему.

Саммит не привел к большим прорывам, его главным итогом стало подтверждение приверженности минскому формату как единственному варианту на пути к миру, но кое-какие подвижки на итоговой пресс-конференции все же пообещали. В итоговом коммюнике были слова о необходимости "до конца года обеспечить полное и всеобъемлющее соблюдение режима прекращения огня" в Донбассе и содействовать обмену пленными по формуле "всех на всех". Мониторинговая миссия ОБСЕ в Донбассе должна была получить возможность круглосуточного наблюдения сейчас ее патрули выезжают на дежурство до 18:00.

Сотрудники мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе в ноябре прошлого года
Сотрудники мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе в ноябре прошлого года

Война продолжается

О успехе плана о "полном и всеобъемлющем режиме прекращения огня" ни единого дня не было даже и речи. В ВСУ говорят, что столкновения на всех привычных "горячих" участках линии соприкосновения продолжаются в режиме "обычной боевой активности".

Как мы видим из отчетов миссии ОБСЕ, и в светлое время суток ее патрули, как и месяц, и полгода назад, стабильно не пускают к местам хранения тяжелого вооружения, железнодорожным станциям и контрольно-пропускным пунктам, где вроде бы уже произошло разведение сил и средств сторон. После 9 декабря не было ни одного временного периода, когда бы сепаратисты получили от своего командования приказ не трогать белые джипы с буквами ОБСЕ на неподконтрольных Украине территориях после Парижа очевидно ничего не изменилось.

Мало того, в декабре в городах вдоль линии соприкосновения, а также в Горловке и Донецке, люди слышали подзабытую артиллерийскую канонаду. 21 декабря 2019 года бой с применением минометов шел в районе поселков Спартак и Пески вокруг Донецкого аэропорта, его слышало полгорода примерно в 16:00, то есть, среди бела дня, еще во время работы патрулей миссии ОБСЕ.

18 декабря на переговорах трехсторонней группы в Минске никакой имплементации парижских договоренностей не случилось, представители неподконтрольных Киеву территорий Донбасса не пошли ни на какие компромиссы по прекращению огня, и было принято решение продолжить действующее июльское перемирие. Надо понимать, что никто пока не отменял бессрочный режим прекращения огня, согласованный в феврале 2015 года, просто, помимо него, два десятка раз принимались дополнительные перемирия к датам. Последнее, июльское, было, пожалуй, самым неисполняемым из двадцати.

Огневая позиция вооруженных сил Украины близ Авдеевки
Огневая позиция вооруженных сил Украины близ Авдеевки

Интеграция с Россией ускоряется

В первые недели января 2020 года Донецк и Луганск отметят своеобразный "юбилей" 200 тысяч жителей Донбасса с российским паспортом. За 2019 год паспорта РФ получили 196 тысяч человек, темп "обилечивания" (именно так называют этот процесс в Донецке) только растет.

Сейчас из одной только "ДНР" в ежедневном режиме отправляются четыре автобусные колонны две из Донецка, одна из Горловки, в декабре 2019 к ним добавились автобусы из Ясиноватой.

Источники в правительстве "ДНР" говорят о том, что в 2020 году количество пунктов выдачи российских паспортов в Ростовской области вырастет вдвое. Пресс-центр МВД России сообщает, что собственно "граждан ЛДНР" из тех, кто получил паспорт, 136 тысяч, остальные 60 тысяч якобы жители подконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей.

В это трудно поверить, поскольку в том же Донецке для непричастного к структурам "ДНР" человека процесс получения местного гражданства (без него нельзя претендовать на паспорт РФ) затягивается на многие месяцы. Быстро, в течение чаще всего 2 месяцев, процедуру получения российского паспорта проходят чиновники сотрудники так называемых государственных предприятий и "военнослужащие". Эти категории еще с октября 2018 года в обязательном порядке, в ходе централизованной кампании, получали паспорта "ЛДНР", а затем, в течение 2019-го, были поголовно снабжены паспортами России без прописки, но с цифровым кодом 93 Псковской области.

В России декларируют, что будут стремиться выдавать паспорта жителям всего Донбасса, не только прописанным на неподконтрольных Киеву территориях. При этом в этом году впервые с начала конфликта президенты России и Украины поздравили друг друга с Новым годом. До этого с 29 октября прошлого года шла массированная ежедневная информационная кампания о якобы существующем "плане депортации народа Донбасса", изложенного в некоем письме Совета национальной безопасности и обороны Украины, добытом местными спецслужбами. Письмо представляло собой явную фальшивку с некачественным переводом инициалов адресата руководителя Офиса президента Украины А. И. Богдана (он на украинском Йосипович) и адресом СНБО якобы на официальном бланке с упоминанием улицы имени большевика Каменева. В связи с письмом поражали темп и частота информационных поводов в виде "заявлений протеста" всех подряд, от глав "ЛДНР", до депутатов и просто "представителей интеллигенции".

Шахтеры угледобывающего предприятия "Шахта им. Засядько". В отличие от многих других шахт, здесь до сих пор добывают уголь
Шахтеры угледобывающего предприятия "Шахта им. Засядько". В отличие от многих других шахт, здесь до сих пор добывают уголь

В декабре все это дополнилось активным законотворчеством и показательной достройкой юридической системы квазигосударств до саммита в Париже "ДНР" принял "закон" о границе, который очерчивал ее по административной границе Донецкой области Украины. После саммита в Париже в Донецке в срочном порядке были собраны главы "республик" Леонид Пасечник и Денис Пушилин, которые выпустили совместное заявление о неотвратимом продолжении интеграции с Россией. На следующий день свой "закон" о границе приняли в "ЛНР", а в Донецке уже принятый законопроект торжественно "ввели в действие". В донецком тексте примечательно, что граница с Россией практически не описана, а о "границе" с Украиной свидетельствуют формулировки о морской "границе" по Азовскому морю. В "ДНР" входит и "оккупированный Украиной" Мариуполь, внутренним морем России и самопровозглашенной "республики" объявлено Азовское море. Этим, видимо, намекают, что при определенной ситуации у местных пророссийских сил могут появиться катера для блокады главного украинского порта в этом регионе мариупольского.

В Донецке под новый год появилось еще несколько законов, без которых "республика" спокойно жила больше пяти лет. В первую очередь речь идет о появлении гражданского кодекса: до его принятия местные суды рассматривали споры согласно украинскому законодательству. А 27 декабря "народный совет" проголосовал поправки в "закон" "О социальной защите ветеранов войны", закрепив процедуру выдачи документа о статусе участника боевых действий. Теперь будет определен перечень вооруженных формирований, принимавших участие в боевых действиях: его определит специальная межведомственная комиссия. Все воевавшие или воюющие сепаратисты получат удостоверения и, возможно, льготы. В соседнем Луганске для таковых, например, законом предусмотрены похороны за счет республики.

Сейчас в Донецке идет социально-политический эксперимент с 23:00 31 декабря до 8 января отменен комендантский час, специальным решением местного правительства торговым точкам разрешили работать в новогоднюю ночь до четырех утра. До этого комендантский час отменяли на ночь на Пасху и Новый год, его начало однажды сдвигали на три часа во время чемпионата мира по футболу в России. Во время действующей сейчас отмены комендантского часа каждый должен носить с собой паспорт, а проезд по городам запрещен всем автомобилям без пропуска и номеров "ДНР" и Российской Федерации.

Это стоит отметить на шестом году существования неподконтрольных Киеву территорий, появилось много автомобилей с местной регистрацией и номерами "ДНР" при том, что с такими номерами нельзя проезжать через контрольно-пропускные пункты, чтобы попасть на территорию остальной Украины.

"Знаете, в прошлом году я уже не встречал клиентов, которые хотели бы зафиксировать сделку по недвижимости еще и по украинским законам. Все поняли, что никакого пересмотра документов не будет, даже если Украина в каком-то виде вернется все при Зеленском, наверное, если и пойдет, то по щадящему сценарию под защитой России" рассказывает донецкий риелтор Денис. На подконтрольных Киеву территориях до сих пор не признается любой местный документ о недвижимости, даже украинский из Крыма, если на нем есть дополнительная печать с двуглавым орлом. Тем более не признаются сделки с недвижимостью, зарегистрированные местными нотариусами на бланках "ДНР". Долгое время покупатели предпочитали заключать "двойные" сделки получить официальные документы на квартиры и дома также по украинским законам у нотариусов в Мариуполе или Краматорске.

Обращает на себя внимание и спокойствие местных чиновников. "Мы теперь граждане России, нас уже тут просто десятки тысяч, как можно провести любые выборы без нас?" интересуется один из представителей "правительства" "ДНР" Никаких больших перемен тут никто вообще не ждет, нам еще с осени говорят на совещаниях, чтобы привыкали к тому, что мы регион России, просто с таким вот особым статусом".

Пленных отдали не всех

23 декабря, в режиме видеоконференции, были достигнуты договоренности об обмене в своеобразном промежуточном формате, не "всех на всех", как было написано в коммюнике после саммита в Париже, а "установленных на установленных".

Обмен пленными 29 декабря 2019 года
Обмен пленными 29 декабря 2019 года

В первоначальных списках сепаратистских "республик" было 150 фамилий, в украинских 250. Около сорока человек из списка "ЛДНР" отказались от обмена еще в местах заключения. Поменялись, как известно, по формуле 127 на 76. Но забрать всех не получилось в Донецке и Луганске осталось 10 менее известных военнопленных из 53-й, 128-й, 79-й, 58 и 24 бригад ВСУ, а также 36-й бригады морской пехоты и ротно-тактической группы 169 учебного центра.

Всего в застенках "ЛДНР", по оценкам представителя Украины в трехсторонней контактной группе Валерии Лутковской, осталось 300 граждан Украины, из которых на момент обмена документально было подтверждено местонахождение сотни человек. Эти сто жертвы смены формата "всех на всех".

Кто эти люди? Большинство – гражданские лица с проукраинскими взглядами, таковых из Донецка и Луганска отдают в последнюю очередь. Особо цинично звучит объяснение самопровозглашенных "республик" об отсутствии приговоров у части задержанных. Их передали Украине после двух, а иногда и четырёх лет заключения в СИЗО и на старом донецком заводе "Изоляция" (эту территорию пленные часто называют "подвалом"). Некоторых действительно "судили" и давали сроки от 10 до 30(!) лет лишения свободы, чаще всего 14-15 лет. Из оставшихся не получивших приговор и не попавших на обмен есть, например, известный в Донецке врач, председатель городского Клуба любителей разведения кактусов "Ислайя" Юрий Шаповалов. В начале 2018 года из его ареста сделали показательную акцию по устрашению проукраински настроенного населения. Типичного худощавого интеллигента в очках показательно и жестоко "брали" три крупных оперативника "МГБ ДНР", снимая весь процесс на видео.

Из видео следовало, что опытный доктор, сотрудник Донецкого диагностического центра при областной клинической больнице, виновен в проукраинских настроениях, которые как-то выражались в социальных сетях. До октября 2017 года в Донецке бытовала версия, что местное "МГБ" не бросает "на подвал" за проукраинские настроения опытных врачей, поскольку их и так не хватает, а те, что остались, достойно несут свой крест, выполняя клятву Гиппократа, лечат всех. Иллюзии растаяли, начиная с ареста 16 октября 2017 года врача отделения нейрохирургической реанимации областной клинической больницы Елены Лазаревой, а завершилась та серия арестов докторов на Юрии Шаповалове.

Елена Викторовна Лазарева отсидела в застенках почти два года без суда, в августе 2019 получила 15 лет за "шпионаж", и 29 декабря вышла вместе с мужем Андреем Кочмурадовым на свободу по обмену. Юрий Шаповалов приговора пока не дождался и на обмен его не отдали.

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