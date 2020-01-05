200 тысяч граждан России. "ДНР" и "ЛНР" после встречи в "нормандском формате"

В первый день нового 2020 года в Донбассе обстреляли беспилотник ОБСЕ, не пустили патрули международной мониторинговой миссии к местам хранения тяжелого вооружения в так называемой "Донецкой народной республике" и к блокпостам в "Луганской народной республике", а в "ДНР" обнаружено "запрещенное" тяжелое вооружение в зоне разведения военной техники.

Новые противотанковые мины установлены на одном из самых горячих участков линии разграничения под Мариуполем – между Водяным и Пикузами (это небольшое село находится в буферной зоне, но фактически – под контролем "ДНР", где до сих пор используют название Коминтерново, как и до переименования этого населенного пункта в результате декоммунизации в 2016 году - Прим. РС).

Столь длинная цитата из отчета Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине от 3 января нужна для констатации того, что часть жителей Донбасса считает фактом: встреча лидеров стран "нормандской четверки" в Париже была неудачей. 4 января после подрыва на мине ранено двое бойцов вооруженных сил Украины (ВСУ), с начала года на линии разграничения у каждой из сторон есть по погибшему.

Саммит не привел к большим прорывам, его главным итогом стало подтверждение приверженности минскому формату как единственному варианту на пути к миру, но кое-какие подвижки на итоговой пресс-конференции все же пообещали. В итоговом коммюнике были слова о необходимости "до конца года обеспечить полное и всеобъемлющее соблюдение режима прекращения огня" в Донбассе и содействовать обмену пленными по формуле "всех на всех". Мониторинговая миссия ОБСЕ в Донбассе должна была получить возможность круглосуточного наблюдения – сейчас ее патрули выезжают на дежурство до 18:00.

Война продолжается

О успехе плана о "полном и всеобъемлющем режиме прекращения огня" ни единого дня не было даже и речи. В ВСУ говорят, что столкновения на всех привычных "горячих" участках линии соприкосновения продолжаются в режиме "обычной боевой активности".

Как мы видим из отчетов миссии ОБСЕ, и в светлое время суток ее патрули, как и месяц, и полгода назад, стабильно не пускают к местам хранения тяжелого вооружения, железнодорожным станциям и контрольно-пропускным пунктам, где вроде бы уже произошло разведение сил и средств сторон. После 9 декабря не было ни одного временного периода, когда бы сепаратисты получили от своего командования приказ не трогать белые джипы с буквами ОБСЕ – на неподконтрольных Украине территориях после Парижа очевидно ничего не изменилось.

Мало того, в декабре в городах вдоль линии соприкосновения, а также в Горловке и Донецке, люди слышали подзабытую артиллерийскую канонаду. 21 декабря 2019 года бой с применением минометов шел в районе поселков Спартак и Пески – вокруг Донецкого аэропорта, его слышало полгорода примерно в 16:00, то есть, среди бела дня, еще во время работы патрулей миссии ОБСЕ.

18 декабря на переговорах трехсторонней группы в Минске никакой имплементации парижских договоренностей не случилось, представители неподконтрольных Киеву территорий Донбасса не пошли ни на какие компромиссы по прекращению огня, и было принято решение продолжить действующее июльское перемирие. Надо понимать, что никто пока не отменял бессрочный режим прекращения огня, согласованный в феврале 2015 года, просто, помимо него, два десятка раз принимались дополнительные перемирия к датам. Последнее, июльское, было, пожалуй, самым неисполняемым из двадцати.

Интеграция с Россией ускоряется

В первые недели января 2020 года Донецк и Луганск отметят своеобразный "юбилей" – 200 тысяч жителей Донбасса с российским паспортом. За 2019 год паспорта РФ получили 196 тысяч человек, темп "обилечивания" (именно так называют этот процесс в Донецке) только растет.

Сейчас из одной только "ДНР" в ежедневном режиме отправляются четыре автобусные колонны – две из Донецка, одна из Горловки, в декабре 2019 к ним добавились автобусы из Ясиноватой.

Источники в правительстве "ДНР" говорят о том, что в 2020 году количество пунктов выдачи российских паспортов в Ростовской области вырастет вдвое. Пресс-центр МВД России сообщает, что собственно "граждан ЛДНР" из тех, кто получил паспорт, – 136 тысяч, остальные 60 тысяч – якобы жители подконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей.

В это трудно поверить, поскольку в том же Донецке для непричастного к структурам "ДНР" человека процесс получения местного гражданства (без него нельзя претендовать на паспорт РФ) затягивается на многие месяцы. Быстро, в течение чаще всего 2 месяцев, процедуру получения российского паспорта проходят чиновники – сотрудники так называемых государственных предприятий и "военнослужащие". Эти категории еще с октября 2018 года в обязательном порядке, в ходе централизованной кампании, получали паспорта "ЛДНР", а затем, в течение 2019-го, были поголовно снабжены паспортами России без прописки, но с цифровым кодом 93 – Псковской области.

В России декларируют, что будут стремиться выдавать паспорта жителям всего Донбасса, не только прописанным на неподконтрольных Киеву территориях. При этом в этом году – впервые с начала конфликта – президенты России и Украины поздравили друг друга с Новым годом. До этого – с 29 октября прошлого года – шла массированная ежедневная информационная кампания о якобы существующем "плане депортации народа Донбасса", изложенного в некоем письме Совета национальной безопасности и обороны Украины, добытом местными спецслужбами. Письмо представляло собой явную фальшивку с некачественным переводом инициалов адресата – руководителя Офиса президента Украины А. И. Богдана (он на украинском Йосипович) и адресом СНБО якобы на официальном бланке с упоминанием улицы имени большевика Каменева. В связи с письмом поражали темп и частота информационных поводов в виде "заявлений протеста" всех подряд, от глав "ЛДНР", до депутатов и просто "представителей интеллигенции".

В декабре все это дополнилось активным законотворчеством и показательной достройкой юридической системы квазигосударств – до саммита в Париже "ДНР" принял "закон" о границе, который очерчивал ее по административной границе Донецкой области Украины. После саммита в Париже в Донецке в срочном порядке были собраны главы "республик" Леонид Пасечник и Денис Пушилин, которые выпустили совместное заявление о неотвратимом продолжении интеграции с Россией. На следующий день свой "закон" о границе приняли в "ЛНР", а в Донецке уже принятый законопроект торжественно "ввели в действие". В донецком тексте примечательно, что граница с Россией практически не описана, а о "границе" с Украиной свидетельствуют формулировки о морской "границе" по Азовскому морю. В "ДНР" входит и "оккупированный Украиной" Мариуполь, внутренним морем России и самопровозглашенной "республики" объявлено Азовское море. Этим, видимо, намекают, что при определенной ситуации у местных пророссийских сил могут появиться катера для блокады главного украинского порта в этом регионе – мариупольского.

В Донецке под новый год появилось еще несколько законов, без которых "республика" спокойно жила больше пяти лет. В первую очередь речь идет о появлении гражданского кодекса: до его принятия местные суды рассматривали споры согласно украинскому законодательству. А 27 декабря "народный совет" проголосовал поправки в "закон" "О социальной защите ветеранов войны", закрепив процедуру выдачи документа о статусе участника боевых действий. Теперь будет определен перечень вооруженных формирований, принимавших участие в боевых действиях: его определит специальная межведомственная комиссия. Все воевавшие или воюющие сепаратисты получат удостоверения и, возможно, льготы. В соседнем Луганске для таковых, например, законом предусмотрены похороны за счет республики.

Сейчас в Донецке идет социально-политический эксперимент – с 23:00 31 декабря до 8 января отменен комендантский час, специальным решением местного правительства торговым точкам разрешили работать в новогоднюю ночь до четырех утра. До этого комендантский час отменяли на ночь на Пасху и Новый год, его начало однажды сдвигали на три часа во время чемпионата мира по футболу в России. Во время действующей сейчас отмены комендантского часа каждый должен носить с собой паспорт, а проезд по городам запрещен всем автомобилям без пропуска и номеров "ДНР" и Российской Федерации.

Это стоит отметить – на шестом году существования неподконтрольных Киеву территорий, появилось много автомобилей с местной регистрацией и номерами "ДНР" – при том, что с такими номерами нельзя проезжать через контрольно-пропускные пункты, чтобы попасть на территорию остальной Украины.

"Знаете, в прошлом году я уже не встречал клиентов, которые хотели бы зафиксировать сделку по недвижимости еще и по украинским законам. Все поняли, что никакого пересмотра документов не будет, даже если Украина в каком-то виде вернется – все при Зеленском, наверное, если и пойдет, то по щадящему сценарию под защитой России" – рассказывает донецкий риелтор Денис. На подконтрольных Киеву территориях до сих пор не признается любой местный документ о недвижимости, даже украинский из Крыма, если на нем есть дополнительная печать с двуглавым орлом. Тем более не признаются сделки с недвижимостью, зарегистрированные местными нотариусами на бланках "ДНР". Долгое время покупатели предпочитали заключать "двойные" сделки – получить официальные документы на квартиры и дома также по украинским законам у нотариусов в Мариуполе или Краматорске.

Обращает на себя внимание и спокойствие местных чиновников. "Мы теперь граждане России, нас уже тут просто десятки тысяч, как можно провести любые выборы без нас?" – интересуется один из представителей "правительства" "ДНР" – Никаких больших перемен тут никто вообще не ждет, нам еще с осени говорят на совещаниях, чтобы привыкали к тому, что мы – регион России, просто с таким вот особым статусом".

Пленных отдали не всех

23 декабря, в режиме видеоконференции, были достигнуты договоренности об обмене в своеобразном промежуточном формате, не "всех на всех", как было написано в коммюнике после саммита в Париже, а "установленных на установленных".

В первоначальных списках сепаратистских "республик" было 150 фамилий, в украинских – 250. Около сорока человек из списка "ЛДНР" отказались от обмена еще в местах заключения. Поменялись, как известно, по формуле 127 на 76. Но забрать всех не получилось – в Донецке и Луганске осталось 10 менее известных военнопленных из 53-й, 128-й, 79-й, 58 и 24 бригад ВСУ, а также 36-й бригады морской пехоты и ротно-тактической группы 169 учебного центра.

Всего в застенках "ЛДНР", по оценкам представителя Украины в трехсторонней контактной группе Валерии Лутковской, осталось 300 граждан Украины, из которых на момент обмена документально было подтверждено местонахождение сотни человек. Эти сто – жертвы смены формата "всех на всех".

Кто эти люди? Большинство – гражданские лица с проукраинскими взглядами, таковых из Донецка и Луганска отдают в последнюю очередь. Особо цинично звучит объяснение самопровозглашенных "республик" об отсутствии приговоров у части задержанных. Их передали Украине после двух, а иногда и четырёх лет заключения в СИЗО и на старом донецком заводе "Изоляция" (эту территорию пленные часто называют "подвалом"). Некоторых действительно "судили" и давали сроки от 10 до 30(!) лет лишения свободы, чаще всего – 14-15 лет. Из оставшихся не получивших приговор и не попавших на обмен есть, например, известный в Донецке врач, председатель городского Клуба любителей разведения кактусов "Ислайя" Юрий Шаповалов. В начале 2018 года из его ареста сделали показательную акцию по устрашению проукраински настроенного населения. Типичного худощавого интеллигента в очках показательно и жестоко "брали" три крупных оперативника "МГБ ДНР", снимая весь процесс на видео.

Из видео следовало, что опытный доктор, сотрудник Донецкого диагностического центра при областной клинической больнице, виновен в проукраинских настроениях, которые как-то выражались в социальных сетях. До октября 2017 года в Донецке бытовала версия, что местное "МГБ" не бросает "на подвал" за проукраинские настроения опытных врачей, поскольку их и так не хватает, а те, что остались, достойно несут свой крест, выполняя клятву Гиппократа, – лечат всех. Иллюзии растаяли, начиная с ареста 16 октября 2017 года врача отделения нейрохирургической реанимации областной клинической больницы Елены Лазаревой, а завершилась та серия арестов докторов на Юрии Шаповалове.

Елена Викторовна Лазарева отсидела в застенках почти два года без суда, в августе 2019 получила 15 лет за "шпионаж", и 29 декабря вышла вместе с мужем Андреем Кочмурадовым на свободу по обмену. Юрий Шаповалов приговора пока не дождался и на обмен его не отдали.