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В Нью-Йорке начался судебный процесс над Харви Вайнштейном

Харви Вайнштейн

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Пожизненное заключение грозит 67-летнему голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну, судебный процесс над которым начался в понедельник, 6 января, в Нью-Йорке. Вайнштейн обвиняется в сексуальных домогательствах, иски к нему предъявили десятки женщин. На процессе будут рассмотрены только два случая – обвинения в изнасиловании и в принуждении к оральному сексу в 2013 и 2006 годах. Как сообщает "Немецкая волна", отбор членов коллегии присяжных заседателей займет около двух недель. На сам процесс потребуется не менее полутора месяцев.

Харви Вайнштейн сдался полиции в мае 2018 года и был освобождён под залог.

Харви Вайнштейн (справа) вместе со своим адвокатом Бенджамином Брафманом, 25 мая 2018 г.
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Осенью 2017 года десятки женщин начали предъявлять к Вайнштейну претензии разной тяжести, вскоре число жалобщиц превысило 80. Среди заявительниц о домогательствах Вайнштейна кинозвезды Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Гвинет Пэлтроу и Эшли Джадд.

Дело Вайнштейна спровоцировало массу частных публичных обвинений в адрес других известных мужчин, что привело к началу всемирной кампании против сексуальных домогательств под хештегом #MeToo.

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