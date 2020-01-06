Болтон выразил готовность выступить в Сенате по делу об импичменте

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил в понедельник, что готов выступить с показаниями на слушаниях по импичменту президента Дональда Трампа. Агентство Reuters называет это заявление неожиданным и способным осложнить ведущиеся уже неделю дискуссии о возможном исходе суда в Сенате.



Если Сенат вызовет меня для дачи показаний, я готов их дать, сказал Болтон в письменном заявлении. Он отказался дать дополнительные комментарии.



Демократы настаивают на том, чтобы Болтон и трое других высокопоставленных лиц из администрации президента выступили на слушаниях в Сенате. Однопартийцы Трампа твёрдо стоят на той точке зрения, что любое решение относительно показаний свидетелей должно быть принято после того, как будут оглашены вступительные заявления сторон.



Ожидается, что спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси в кратчайшее время направит в Сенат одобренные Палатой представителей статьи импичмента. Это позволит составить расписание слушаний в Сенате и выиграть время, необходимое для демократов, чтобы подготовить свидетелей для дачи показаний.