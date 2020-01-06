Генерал Милли: "Появление письма о выводе войск - ошибка, это черновик"

Председатель Объединённого комитета начальников штабов генерал армии Марк Милли объявил, что появившееся несколько минут назад письмо с уведомлением о перемещениях американских войск в Ираке, "ошибка". "В нём неправильно использованы слова. Никакой речи о выводе американских войск из Ирака не может быть", объяснил генерал журналистам, дежурившим в пресс-комнате Пентагона.

В связи с напряжённостью вокруг Ирана войска США находятся в повышенной степени готовности.