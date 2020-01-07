Сергей Зверев потребовал снести завод по розливу воды на Байкале

Стилист и шоумен Сергей Зверев провёл очередную акцию в защиту озера Байкал. На днях он приехал на свою родину – поселок Култук на Байкале – и выложил в инстаграме несколько историй и прямых эфиров, в том числе с места строительства завода по розливу воды для экспорта в Китай.

В ходе трансляции Зверев, стоявший с плакатом "Спаси Байкал", обратил внимание на то, что здание, несмотря на обещание властей разобрать его, по-прежнему стоит на своем месте. "Скоро весна, прилетят редкие краснокнижные птицы. Что делать с этим заводом? Вся экосистема Таловских болот нарушена", – заявил Зверев. На людей, которые пытаются приблизиться к заводу, охранники натравливают собак, добавил он.

Зверев также поинтересовался мнением зрителей о том, стоит ли местным жителям самостоятельно демонтировать завод. Многие подписчики шоумена поддержали эту идею.

4 марта 2019 года Сергей Зверев провёл в Москве на Красной площади одиночный пикет против строительства завода по производству бутилированной воды на берегу Байкала. Через неделю он сообщил, что его вызвали в ОВД "Китай-город" для составления административного протокола. В начале мая суд оштрафовал Зверева на 15 тысяч рублей, однако позже сумма была снижена до 10 тысяч. Шоумен заявил, что намерен продолжать добиваться отмены административного наказания. В декабре он подал жалобу в Европейский суд по правам человека.

В марте Арбитражный суд Иркутской области запретил строительство завода по розливу воды из Байкала для экспорта в Китай. Суд признал незаконным положительное заключение государственной экологической экспертизы на строительство завода, выданное в 2016 году. Эксперты не учли, что на территории рядом с будущим заводом находятся сорок уникальных представителей флоры и фауны. По решению суда завод будет демонтирован.