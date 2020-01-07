СМИ узнали об отказе США выдать визу главе МИД Ирана

Власти США отказались выдать визу министру иностранных дел Ирана Джаваду Зарифу, который собирался приехать в Нью-Йорк на заседание Совета Безопасности ООН 9 января. Об этом сообщают Reuters и издание Foreign Policy со ссылкой на источники в американском правительстве. Подробности о причинах отказа в визе не сообщаются. В Госдепартаменте США отказались от комментариев.



По информации СМИ, такое решение было принято на фоне обострения отношений между Вашингтоном и Тегераном после убийства иранского генерала Касема Сулеймани в аэропорту Багдада 3 января в результате американского авиаудара по приказу Дональда Трампа. Для главы МИД Ирана это была первая возможность напрямую призвать мировое сообщество осудить убийство Сулеймани, отмечают источники.

Отказ во въездной визе для участия в мероприятиях ООН противоречит соглашению от 1947 года, по которому американские власти обязаны разрешать въезд в США всем участникам мероприятий ООН, так как штаб-квартира организации находится в Нью-Йорке. Собеседник Foreign Policy рассказал, что иранский министр запросил визу "несколько недель назад".

Вашингтон настаивает на том, что имеет право отказывать в визе по соображениям безопасности и борьбы с терроризмом, отмечает Reuters.