Эскалация вражды. Вашингтон и Тегеран на грани столкновения

В Иране и Ираке проходят массовые траурные шествия по убитому командиру элитных спецчастей "Аль-Кудс" Касему Сулеймани. В США же одни поддерживают решение президента Трампа нанести ракетный удар по генералу и его свите, другие осуждают, но и те и другие опасаются если не войны, то мести Ирана.

Ликвидация Касема Сулеймани застала врасплох некоторых американских комментаторов. Обозреватель телекомпании Fox News Такер Карлсон, рьяный сторонник Дональда Трампа, уже начал в прямом эфире свою программу, когда пришла экстренная новость о ракетном ударе американского беспилотника по автоколонне генерала, направлявшейся из багдадского аэропорта в город. Еще не зная подробностей, но ранее горячо поддерживавший решение президента уйти из Сирии и Ирака, Карлсон обвинил в эскалации напряженности вашингтонских ястребов – в частности, бывшего советника президента по национальной безопасности Джона Болтона, которого президент уволил за чрезмерную жесткость.

На прошлой неделе – если вы следили за событиями, то знаете – в Ираке ополченцы убили американского гражданского контрактника. Правительство США обвинило в этой атаке Иран и ответило своими ударами. В ответ протестующие блокировали американское посольство в Багдаде. Вот, собственно, как обстояли дела, пока шоу не началось сегодня вечером. Фактически по этому поводу не было ни спора, ни хотя бы дискуссии. Тем не менее, Америка как будто сваливается в новую войну на Ближнем Востоке. И мы должны заявить: официальный Вашингтон жаждал ее десятилетиями. Например, впавший в немилость советник президента по национальной безопасности Джон Болтон сделал войну с Ираном целью своей жизни, и сегодня его желание может наконец исполниться. А мы должны этому радоваться? Это вопрос.

Действительно, ситуация обострилась после того, как 27 декабря контролируемая Ираном шиитская военизированная группировка "Катаиб Хезболла" обстреляла ракетами военную базу близ Киркука. В результате погиб один гражданский служащий базы, несколько военнослужащих получили ранения. 30 декабря США ответили авиаударом по позициям боевиков в Ираке и Сирии. Министр обороны США Марк Эспер назвал контратаку успешной.

Министерство обороны провело наступательные операции по защите нашего личного состава и наших интересов в Ираке. Ее осуществили истребители-бомбардировщики F-15 Strike Eagles против пяти объектов "Катаиб Хезболла" – это спонсируемое Ираном шиитское ополчение. Три атакованных объекта расположены в Западном Ираке, два – в Восточной Сирии. Это либо командные пункты, либо склады оружия "Катаиб Хезболла". Рейды были успешными. Пилоты и самолеты вернулись на базу невредимыми. Я бы добавил, что сегодня мы обсуждали с президентом другие возможные варианты действий. Отмечу также, что мы примем дополнительные меры, если это потребуется в целях нашей самообороны и для сдерживания военизированных группировок или Ирана.

На следующий день иракские шииты устроили массовую акцию протеста у американского посольства в Багдаде. Они парализовали работу дипмиссии и угрожали безопасности ее сотрудников.

Дональд Трамп обвинил в организации нападений на базу и посольство Иран.

Иран убил американского контрактника, многих ранил. Мы жестко ответили, и всегда будем так отвечать. Теперь Иран устроил нападение на посольство США в Ираке. Они ответят за это сполна. Кроме того, мы ожидаем, что Ирак использует свои силы для охраны посольства, и поставили его об этом в известность.

Президент проводил праздники в своем флоридском гольф-клубе Мар-а-Лаго, где его посещали должностные лица, отвечающие за национальную безопасность. Оттуда он позвонил премьер-министру Ирака Аделю Абдель-Махди, чтобы договориться об усиленной охране посольства. В тот же день, 31 декабря, он сообщил в Твиттере:

Вот уже несколько несколько часов, как посольство США в Ираке в безопасности. Много наших отличных военнослужащих, вооруженных самым смертоносным оружием в мире, немедленно поспешили на место. Спасибо президенту и премьер-министру Ирака за быстрый ответ на нашу просьбу. Иран ответит по полной за погубленные жизни и ущерб, нанесенный нашим объектам. Они заплатят очень БОЛЬШУЮ ЦЕНУ! Это не предупреждение, это угроза. С Новым годом!

Иран категорически отрицает свою причастность к нападению на базу. Официальный представитель иранского МИДа Аббас Мусави заявил:

Удивительная наглость американских властей такова, что после бойни, в которой погибли как минимум 25 человек, многие иракцы ранены, Ираку нанесен финансовый ущерб и нарушены его национальный суверенитет и территориальная целостность, они теперь обвиняют Исламскую Республику Иран в протестах иракского народа против их собственных свирепых действий, крикливо и вульгарно перекладывая вину на других.

Пентагон укрепил охрану посольства сотней морских пехотинцев и перебросил в Кувейт еще 750 солдат. В небе над посольством стали постоянно дежурить два вертолета Apache. Председатель Объединенного штаба Вооруженных Сил США генерал Марк Милли предупредил: всякий, кто попытается проникнуть на территорию посольства, угодит "в зубья бензопилы".

Тем не менее 1 января протестующие ворвались на территорию посольства, устроили поджог и причинили зданию значительный ущерб. Морские пехотинцы применили слезоточивый газ, чтобы их выгнать.

2 января министр обороны Эспер сделал новое заявление.

Ирану и его вооруженным марионеткам: мы не потерпим продолжающихся нападений на наш персонал и войска в регионе. Атаки против нас получат ответ, время, способ и место которого – на наше усмотрение. Призываем иранский режим прекратить враждебные действия.

В половине седьмого вечера того же дня по времени Восточного побережья США Дональд Трамп разместил в Твиттере изображение американского национального флага без каких-либо пояснений.

К этому моменту Сулеймани уже не было в живых.

Президент Трамп начал комментировать эту новость ранним утром. Первая запись в Твиттере выглядела достаточно миролюбиво.

Иран никогда не выигрывал войн, но никогда не проигрывал переговоры!

Позднее он изменил тон.

Генерал Касем Сулеймани за годы убил или тяжело ранил тысячи американцев и замышлял убить еще больше... но попался! Он несет прямую и косвенную ответственность за смерть миллионов людей, включая большое число протестующих, убитых недавно в самом Иране. Хотя Иран никогда не сможет надлежащим образом признать это, Сулеймани ненавидели и боялись в стране. Там нет ничего даже близко похожего на скорбь, в какой будут уверять остальной мир иранские лидеры. Его нужно было устранить много лет назад!

В одном из утренних ток-шоу принял участие влиятельный сенатор-республиканец Линдси Грэм, летавший в Мар-а-Лаго в последний день старого года и сообщивший в своем блоге, что президент "полон решимости защитить американский персонал" и добавивший: "Больше никаких Бенгази!" (имеется в виду нападение на диппредставительство США в Ливии в сентябре 2012 года, жертвами которого пали посол Кристофер Стивенс и сотрудник миссии Шон Смит - РС)

Мы убили самого могущественного после аятоллы человека в Иране. Он был правой рукой аятоллы, и мы лишили аятоллу этой руки. Но это не месть за то, что он совершил в прошлом. Это упреждающая защитная операция, спланированная для того, чтобы ликвидировать организатора будущих атак. Разведданные убедительно говорили о том, что Сулеймани устраивает хаос в Ираке и по всему региону за наш счет. Президента поставили в известность об этих потенциальных атаках, и он принял меры. Это был оборонительный удар, чтобы пресечь будущие нападения, которые планировались и осуществлялись Сулеймани и Силами народной мобилизации – шиитским ополчением в Ираке.

По версии администрации, генерал Сулеймани прибыл в Багдад для организации захвата американского посольства.

Наконец, во второй половине дня президент Трамп выступил перед журналистами.

Сулеймани замышлял губительные нападения на американских дипломатов и военнослужащих, но мы поймали его с поличным и положили этому конец. Под моим руководством политика Америки однозначна в отношении террористов, причинивших или собирающихся причинить вред любому американцу. Мы найдем вас! Мы вас уничтожим! Мы будем всегда защищать наших дипломатов, военнослужащих, всех американцев. И наших союзников.

По словам Дональда Трампа, ликвидация Сулеймани была предпринята в интересах мира, а не войны.

Мы предприняли прошлой ночью акцию, чтобы предотвратить войну. Мы не предприняли ее для того, чтобы развязать войну. Я глубоко уважаю иранский народ. Это замечательные люди, с невероятным культурным наследием и неограниченным потенциалом. Мы не стремимся к смене режима. Вместе с тем агрессия иранского режима в регионе, в том числе использование боевиков-марионеток с целью дестабилизировать соседние страны, должна прекратиться, и прекратиться она должна сейчас.

Ответ Тегерана не заставил себя ждать. "Америка понесет полную ответственность за последствия этого террористического акта и дорого заплатит за это", – заявил президент Ирана Хасан Роухани. На государственном уровне Иран намерен действовать через ООН и другие международные структуры, однако в США никто не сомневается, что главная опасность исходит от подконтрольных Ирану военизированных формирований – "прокси-союзников".

Бывший первый заместитель директора, а затем исполняющий обязанности директора ЦРУ Майкл Морелл согласился с оценкой роли Сулеймани, однако предупредил о последствиях, которые он считает неизбежными.

Касем Сулеймани был злым гением, на его руках много американской крови. Без него мир стал лучше. Проблема в цене, которую за это придется заплатить. Прежде всего, результатом будет смерть американцев, гражданских лиц. Возможно, уже в ближайшие дни, в местах, где у Ирана есть подконтрольные ему силы. Наиболее вероятное такое место – Ирак, но это могут быть и Ливан, Бахрейн, другие страны Ближнего Востока.

Сьюзен Райс, занимавшая в администрации Барака Обамы пост советника президента по национальной безопасности, в своей колонке в New York Times советует американцам готовиться к войне. "Полномасштабный конфликт не неизбежен, но его вероятность выше, чем когда-либо за последние десятилетия", – пишет она. По ее мнению, эскалация враждебности началась в мае позапрошлого года, когда Дональд Трамп "безрассудно проигнорировал рекомендацию собственной команды по национальной безопасности и возражения наших союзников и в одностороннем порядке вышел из ядерной сделки с Ираном".

Уже после ликвидации Сулеймани в Твиттере появилось предупреждение Государственного департамента США:

В связи с повышенной напряженностью в Ираке и регионе мы призываем граждан США немедленно покинуть Ирак. Из-за нападений на территорию посольства ополчения, поддерживаемого Ираном, вся деятельность консульства прекращена. Американские граждане не должны приближаться к посольству.

Тем временем во многих иранских аккаунтах в Твиттере обещают отомстить за смерть генерала и обещают тяжелую расплату за Сулеймани.

Президент Трамп, со своей стороны, гарантирует Тегерану катастрофические последствия в случае новых нападений.

Ирак очень смело говорит об американских объектах, которые он поразит в отместку за то, что мы избавили мир от их вожака террористов, который убивал американцев и тяжко ранил многих других, не говоря уже обо всех тех людях, которых он убил за свою жизнь, включая сотни иранских протестующих. Он уже напал на наше посольство и готовил дополнительные вылазки в других местах. Иран много лет не представляет собой ничего, кроме проблем. Пусть это послужит предупреждением, что, если Иран нападет на какого-нибудь американца или американский объект, мы поразим 52 иранские цели (по числу 52 заложников, захваченных Ираном много лет назад), некоторые большой ценности и значения для Ирана и иранской культуры, и эти цели и сам Иран БУДУТ ПОРАЖЕНЫ ОЧЕНЬ БЫСТРО И ОЧЕНЬ МОЩНО. США больше не хотят угроз!

Главным гостем воскресных политических ток-шоу стал государственный секретарь США Майк Помпео, появившийся на всех национальных каналах – их программы сверстаны так, что шоу следуют одно за другим. Даже самый дружественный президенту канал, Fox News, и его ведущий Крис Уоллес не избегали сложных вопросов.

Крис Уоллес: Вы говорите о стратегии. С момента своего вступления в должность президент проводил стратегию максимального давления, как он это называет. Он вышел из ядерной сделки с Ираном в мае 2018 года. Ввел жесткие экономические санкции. И этим летом убеждал, что стратегия работает. Вот смотрите.

Дональд Трамп (в записи): Иран теперь совсем другая страна, чем два с половиной года назад. Когда я вступил в должность, Иран был повсюду. Они участвовали в 14 или 18 конфликтах в разных местах. От них прямо проходу не было. А теперь они хотят лишь одного... о, как страстно они хотят переговоров о сделке!

Крис Уоллес: Но в 2019 году Иран напал на шесть кораблей, сбил американский беспилотник, атаковал саудовские нефтяные объекты, причинил большой ущерб. И несмотря на все разговоры об изоляции Ирана, они провели совместные военные учения с Китаем и Россией. Так сделала ли президентская стратегия максимального давления Иран менее агрессивным или более?

Майк Помпео: [Это] паническая агрессия иранского руководства, потому что они знают, что иранский народ требует коренных перемен. И они знают, что Америка поддерживает иранский народ в этом требовании.

В день ликвидации Касема Сулеймани госсекретарь разместил в Твиттере видеоролик, показывающий, по его мнению, ликование иракцев.

Иракцы танцуют на улице за свободу, благодарные за то, что генерала Сулеймани больше нет.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ответ опубликовал фотографии многолюдного траурного прощания иракцев с генералом.

Сутки назад высокомерный клоун, притворяющийся дипломатом, утверждал, что люди танцуют в городах Ирака. Сегодня сотни тысяч наших гордых иракских братьев и сестер по всей стране ответили ему. Пришел конец враждебному присутствию США в Западной Азии.

А на угрозы культурным ценностям Ирана последовал следующий комментарий Зарифа:

Напоминание тем, кто мечтает превзойти военные преступления ИГИЛ нападением на наше культурное наследие:

На протяжении ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ варвары приходили и разрушали наши города, сносили наши памятники и сжигали наши библиотеки.

Где они теперь?

А мы по-прежнему здесь, стоим с гордо поднятой головой.

В воскресенье Вашингтон получил неприятный сюрприз от Багдада: парламент Ирака на экстренном заседании принял резолюцию, обязывающую правительство положить конец присутствию иностранных войск в Ираке. Президент Трамп отреагировал на это решение с нескрываемым раздражением. На обратном пути из Флориды в Вашингтон он заявил журналистам на борту своего самолета, что американские войска не уйдут из Ирака, пока Ирак не компенсирует США стоимость построенной там авиабазы.

"У нас там исключительно дорогая авиабаза, – сказал он. – Ее строительство обошлось в миллиарды долларов. Мы не уйдем до тех пор, пока они не заплатят нам за нее".

Он также пригрозил ввести санкции против Ирака, если Ирак сделает что-то, что американцы расценят как враждебность. "Мы наложим на них санкции, каких они еще не видели. По сравнению с ними санкции против Ирана покажутся детским лепетом", – предупредил Дональд Трамп.