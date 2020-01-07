ВАДА начало расследование после фильма о допинге в тяжёлой атлетике

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) проверит подозрения в адрес руководства Международной федерации тяжелой атлетики после выхода документального фильма немецкой телекомпании ARD. Об этом сообщает dpa.

Расследование журналистов Хайо Зеппельта, Ника Батлера и Грит Хартман "Секретное дело о допинге: властелин штанги" было показано в эфире ARD 5 января. Оно сосредоточено на фигуре многолетнего главы Международной федерации тяжёлой атлетики, 80-летнего Тамаша Аяна.

В фильме утверждается, что половина из 450 медалистов Олимпийских игр и чемпионатов мира в период с 2008 по 2017 год не проходили допинг-контроль во время тренировочного процесса в год достижения ими успехов. Кроме того, согласно расследованию, "чистые" допинг-тесты тяжелоатлеты могли купить на национальном уровне за 55 евро, на международном – за 180 евро. Кроме того, по данным авторов фильма, начиная с 1992 года Международный олимпийский комитет перечислил на счета федерации более 23 миллионов долларов. На сегодняшний день неизвестна судьба как минимум пяти с половиной миллионов долларов из находившихся на этих счетах, доступ к которым имел только Тамаш Аян, утверждают авторы фильма.

В Международной федерации тяжёлой атлетики все обвинения отвергают. «В фильме содержатся необоснованные утверждения и упреки, искаженные факты", – говорится в заявлении федерации.