В Москве на Никольской улице прошли одиночные пикеты против миллиардных трат на празднование Нового года. Об этом сообщается в фейсбуке движения "Московский активист".

На плакатах участников акции были надписи: "Больные дети умирают, пока Собянин тратит деньги на уродливые празднества" и "Давайте детей лечить из бюджета, а на иллюминацию собирать СМС-ками".

О задержаниях и вмешательстве полиции в пикеты не сообщается.

В конце минувшего года издание РБК подсчитало, что Москва потратит на празднование Нового года около 1,7 миллиарда рублей. Около половины этой суммы – катки. Более 500 миллионов составляют траты на оформление города и парков, около 300 миллионов приходится на концерты, ярмарки и народные гуляния.