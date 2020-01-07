Курц составил кабинет с Зелёными и вновь стал канцлером Австрии

В Австрии во вторник приведён к присяге новый кабинет министров. В него вошли представители двух политических сил - консервативной Народной партии и Зелёных.

Канцлером вновь стал лидер Народной партии Себастьян Курц. Он возглавлял правительство до мая прошлого года, когда из-за скандала во входившей в кабинет правопопулистской Партии Свободы коалиция распалась, и были назначены досрочные выборы в парламент. Народная партия победила на выборах, а Партия Свободы провалилась. Курц начал переговоры о формировании нового кабинета с Зелёными. Они продолжались несколько месяцев. Коалиционное соглашение было окончательно одобрено незадолго до Нового года.

В правительстве будут 10 министров от Народной партии и 5 представителей Зелёных. Их лидер Вернер Коглер стал вице-канцлером. Зелёные впервые в истории вошли в правительство Австрии. Также впервые в истории в кабинете больше женщин, чем мужчин. В оппозиции остались социал-демократы и Партия Свободы.

Коалиционное соглашение стало результатом компромисса. Австрия продолжит придерживаться жёсткой политики по отношению к нелегальной миграции. Правительство также обещает снижение налогов. В то же время, сделан акцент на экологической проблематике, в том числе на мерах по сокращению выбросов углекислого газа, на чём настаивали Зелёные.

Себастьян Курц в 33 года вновь стал самым молодым главой правительства в мире.