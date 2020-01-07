Госсекретарь США вновь оправдал убийство Сулеймани

Госсекретарь Майк Помпео заявил, что Тегеран отказался поддержать настроения государств региона в пользу поддержания мира. Он в частности, обратил внимание на связи Ирана с талибами.

Госсекретарь вновь заявил, что устранение генерала Касема Сулеймани было "правильным", поскольку "он несёт ответственность за убийства многих американцев" и готовил новые террористические акции.

Глава Госдепартамента США подчеркнул необходимость оказания максимального давления на Иран, который вместе со своими созниками продолжает угрожать жизни американцев.



Ранее во вторник стало известно, что США отказались выдать визу министру иностранных дел Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу, собиравшемуся в четверг принять участие в заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. Как отмечает "Голос Америки", заседание Совета Безопасности по Ирану позволило бы Зарифу оказаться в центре внимания мировой общественности и подвергнуть США публичной критике за убийство Сулеймани.