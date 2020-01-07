Обвинение просит для генерала Флинна до 6 месяцев тюрьмы

В Соединённых Штатах обвинение попросило суд приговорить бывшего советника президента по национальной безопасности генерала Майкла Флинна к тюремному заключению сроком до 6 месяцев. Об этом говорится в документе, поступившем в суд, который в этом месяце должен вынести Флинну приговор по делу о введении в заблуждение сотрудников ФБР. Министерство юстиции США ужесточило свою позицию по делу Флинна, ранее оно выступало за то, чтобы генералу не был назначен реальный срок.

Как говорится в письме, Флинн во время расследования его дела иногда сотрудничал со следствием, однако не до конца признал ответственность за свои действия, а также стремился к тому, чтобы уголовной ответственности избежал его бывший бизнес-партнёр Биджан Киан, которого обвиняют в незаконной лоббистской деятельности в пользу Турции.

При этом ранее команда спецпрокурора Роберта Мюллера, расследовавшая российское вмешательство в выборы президента США, попросила суд проявить снисхождение к Флинну, заявив, что он оказал "существенную помощь" в нескольких расследованиях.

Флинн был назначен советником по национальной безопасности после инаугурации Дональда Трампа в январе 2017 года, однако не пробыл на этом посту и месяца. Он ушёл в отставку после того, как ввёл вице-президента Майкла Пенса в заблуждение о своих контактах с российским послом. Обвинение против Флинна также связано с этими контактами – он дал о них ложные показания агентам ФБР в ходе расследования российского вмешательства.

Флинн – один из самых высокопоставленных бывших приближённых Трампа, привлечённых к уголовной ответственности по итогам расследования Мюллера. При этом ни один из них не обвиняется в сговоре с Россией, им были вменены в вину другие преступления.