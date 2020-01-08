Власти Узбекистана сообщили о начале нового суда над Каримовой

В Узбекистане в среду начались судебные слушания по уголовному делу в отношении дочери бывшего президента страны Гульнары Каримовой. Суд проходит в закрытом режиме, сообщила пресс-служба Верховного суда Узбекистана.

В то же время швейцарский адвокат Грегуар Манжа и дочь Каримовой - Иман сообщали о начале закрытого судебного процесса по её делу ещё 16 сентября. На него, по их словам, не допускали адвокатов, нанятых семьёй Каримовой. Пятерых юристов заставили подписать документ о неразглашении материалов дела. Ещё двоим, по словам Иман Каримовой, "намекали на потерю лицензии, если они будут слишком активны". Никаких новостей с этого процесса в узбекских СМИ до сих пор не появлялось.



6 января Генеральная прокуратура Узбекистана сообщила, что расследование нового уголовного дела в отношении Гульнары Каримовой завершено, и оно направлено в суд.

Каримову и ещё нескольких человек обвиняют в вымогательстве, хищении бюджетных средств и легализации доходов в зарубежных странах в составе преступного сообщества.

В августе 2015 года суд в Ташкенте признал Каримову виновной в уклонении от уплаты налогов, хищениях и вымогательстве и назначил ей наказание в виде ограничения свободы сроком на пять лет. Позже в отношении Каримовой возбудили еще одно уголовное дело по обвинению в коррупции. В декабре 2017 года, после смерти отца, Каримова была приговорена к 10 годам лишения свободы. Генпрокуратура Узбекистана оценила общую сумму причиненного ущерба по двум уголовным делам почти в два миллиарда долларов. До марта 2019 года Каримова находилась под домашним арестом. Однако из-за неоднократных нарушений условий ареста суд принял решение перевести Каримову в колонию общего режима.

В августе прошлого года против неё возбудили новое уголовное дело о причастности к хищению государственных средств и заключении сделок вопреки интересам Узбекистана, оценив сумму ущерба в 175 миллионов долларов.

Власти США обвиняют Гульнару Каримову во взяточничестве и отмывании денег на сумму 865 миллионов долларов. Её имя внесено в санкционный список Минфина США. Ведомство считает, что дочь покойного президента возглавляла в Узбекистане "мощный синдикат организованной преступности".