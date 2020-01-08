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Путин и Эрдоган проводят переговоры в закрытом формате

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Президент России Владимир Путин

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В Стамбуле 8 январе президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проводят двухсторонние переговоры без прессы в формате "один на один". После встречи они собираются принять участие в церемонии запуска газопровода "Турецкий поток".

Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что Путин намерен обсудить ситуацию в Сирии и Ливии, а также развитие экономических отношений между двумя странами. Эрдоган заявлял, что в ходе встречи собирается поговорить о ситуации в Идлибе и выполнение российско-турецких договорённостей по Сирии. В пресс-службе турецкого президента, также заявляли, что лидеры двух стран затронут конфликт между США и Ираном после убийства генерала Касема Сулеймани.

Владимир Путин и Реджеп Эрдоган на одной из своих последних встреч. Сочи, 22 октября 2019 года
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Газопровод "Турецкий поток" проложен по дну Черного моря из краснодарского края России в европейскую часть Турции. Его длинна составляет примерно 930 километров, а общая мощность 31,5 миллиард кубометров газа в год. Первая часть газопровода поставляет газ в Турцию, вторая в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Россия объявила об окончании строительства "Турецкого потока" в середине ноября 2019 года. 5 января этого года Москва сообщила, что газ начал поступать в Грецию и Северную Македонию.

В октябре 2019 года президенты Турции и России Реджеп Эрдоган и Владимир Путин на встрече в Сочи договорились, что Турция и Россия будут совместно контролировать сирийско-турецкую границу к востоку от реки Евфрат. Турецкие войска будут патрулировать часть 30-километровой зоны у границы, которая оказалась под их контролем в результате операции, начатой Анкарой на севере Сирии в начале октября. В остальные части 30-километровой зоны будет введена российская военная полиция. После отхода курдов там начнётся совместное российско-турецкое патрулирование у границы. На саму границу вернутся сирийские пограничники, подконтрольные президенту Сирии Башару Асаду.

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