Разыграно по нотам. Андрей Мальгин – о террористах и "террористах"

Когда на днях по телевидению я увидел сюжет про "нескончаемый поток москвичей", несущих цветы к посольству Ирана, то вспомнил знаменитую фразу Владимира Буковского: "Если две крылатые ракеты послать на Лубянку, то уровень международного терроризма сразу упадет процентов на 80". Потому что от всех этих скорбящих москвичей Лубянкой разило за версту. Нормальному человеку вряд ли пришло бы в голову переживать по поводу смерти иранского командира, ликвидированного американцами на территории Ирака.

Контртеррористическую американскую операцию российские газеты и российский МИД тут же назвали актом международного терроризма. Нет, не организованное покойным накануне нападение на американское посольство, нет. А его ликвидация – да, это терроризм.

Захотелось разобраться, а что такое собственно терроризм? Определений множество. Есть такое: "Насильственные акты, совершаемые против лиц или объектов, находящихся под защитой государственных или международных прав". Вот ещё одна формулировка: "Сознательное запугивание насилием и применение его в отношении политических противников". Недавнее нападение на американское посольство в Ираке – терроризм или нет? Терроризм. А захват вооруженными людьми органов власти на востоке Украины весной 2014 года – терроризм? По всем признакам – да.

Значит, из России делать "Русскую весну" приехали террористы? Сейчас, по прошествии времени, когда мы располагаем многочисленными документальными свидетельствами, то можем с уверенностью сказать, даже без тени сомнения: это были террористы. Причём касается это не только собранного по всей России (иногда через военкоматы) сброда, но и так называемых "бойцов спецподразделений", которые этот сброд инструктировали, вооружали и направляли.

Из многих свидетельств обратимся к одному. Бывший глава Службы безопасности Украины Луганской области генерал Александр Петрулевич тогда же, в 2014 году, подробно рассказал, как именно происходил захват здания областного управления СБУ. Поначалу осаждавшая здание разношёрстная толпа производила впечатление стихийного митинга. Возбужденные люди выкрикивали пророссийские лозунги и требовали впустить их внутрь здания, где, кстати, хранилось большое количество стрелкового оружия. На следующем этапе милиционерам, охранявшим СБУ, поступила команда уйти (это было предательство), и одновременно в толпе произошли изменения. Оборонявшиеся обратили внимание на то обстоятельство, что в первые ряды были выдвинуты женщины и подростки. Это уже была подготовка штурма, в полном соответствии с тактикой, обозначенной за месяц до этого Владимиром Путиным: "И пускай кто-нибудь попробует из числа военнослужащих стрелять в своих людей, за которыми мы будем стоять сзади. Не впереди, а сзади. Пускай они попробуют стрелять в женщин и детей. И я посмотрю на тех, кто отдаст такой приказ на Украине".

Всё произошло, словно было разыграно по нотам. Прикрываясь "живым щитом" из женщин и подростков, в здание ворвалась разъяренная толпа с георгиевскими ленточками и российскими флагами наперевес. Они начали избивать державших осаду офицеров, разгромили всё что можно, после чего уступили место совсем другой публике.

– Около 21.00 вошли сотрудники ФСБ, тоже в камуфляже, но в балаклавах... Они сами представились, даже удостоверение показали, прикрыв пальцем звание-фамилию, – рассказывает генерал Петрулевич. – В общем, опять начались "переговоры". Я попросил отпустить моих замов и разрешить передать с ними письмо жене и сыну. Я понимал, что меня никто не отпустит. Нужен был заложник, а начальник СБУ, да ещё генерал – носитель информации первой категории. Захватить такого пленника для спецслужбы соседней страны – уникальная возможность раздобыть важную информацию... Говорили: мол, собрали о вас информацию, отличный офицер, умненький, переходите к нам – и звание сохраним, и зарплату в три-четыре раза повысим. Очень интересовались, почему при штурме мы не применили оружие. "Если бы я открыл огонь, вы бы сразу войска ввели?" – спрашиваю. "Да", – ответили. Думаю, они на это ставку делали: СБУ расстрелял мирных митингующих, международный скандал, нужно срочно ввести миротворческие войска РФ, чтобы спасти русскоязычных жителей Донбасса от киевской хунты...

По одной и той же схеме шел захват административных зданий по всему востоку Украины. Сначала митинг, накачка участников, потом направление разъярённой толпы в сторону областных и городских администраций, затем толпа врывается в здание, вывешивается российский флаг и тут из-за спин появляются российские военнослужащие и спецслужбисты и формируют сепаратистские "органы власти". В те апрельские дни шли скоординированные штурмы административных зданий по всему юго-востоку Украины. Одновременно, час в час, захвачены областная администрация Харькова, Управление СБУ в Донецке, филиал Национального банка Украины в Луганске. Везде строят баррикады, поджигают автомобильные покрышки. 7 апреля в Донецке проходит съезд представителей городов Донбасса, на котором провозглашается создание Донецкой республики. Ещё одно решение съезда: о вхождении созданной республики в состав России. И третье: обратиться к России с просьбой оказать военную помощь. Митингующие, по сообщениям СМИ, встретили эту информацию криками: "Путин, помоги!"

Волна террора, прокатившаяся по востоку и югу Украины, не везде привела к результатам, которых ждали архитекторы "Новороссии"

В Москве эти крики услышали. "Возможности для политического урегулирования ситуации в Донецке ещё есть, но не исключено, что Россия окажет военную помощь местному населению в ответ на просьбу "народного совета" ввести миротворческий контингент", – заявил "РИА Новости" депутат Государственной думы, член высшего совета партии "Единая Россия" политолог Вячеслав Никонов. "Во всяком случае, никто не отменял выданное президенту Путину Советом Федерации разрешение на использование вооруженных сил", – ответил Никонов на вопрос, может ли каким-то образом быть формализована просьба о введении миротворческого контингента. МИД России выступил с заявлением: "Представитель киевской власти утверждал, что Россия якобы нарушает свои обещания по Будапештскому меморандуму в части, касающейся суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы с этим согласиться категорически не можем... Мы в Будапеште не брали на себя обязательства принуждать части Украины оставаться в ее составе против воли их населения". Интересно, что к настоящему моменту это заявление исчезло с сайта МИДа.

Наконец, после бурных событий в Харькове была провозглашена "Харьковская республика". Однако харьковская милиция оказалась на высоте, и на следующий день свежеиспеченный парламент "Харьковской республики" в полном составе отправился в СИЗО. То же самое произошло в тогдашнем Днепропетровске. Одесситы же вообще обошлись своими силами, отбив штурм городской администрации и повязав сепаратистов самостоятельно. Разумеется, "сепаратистами" оказались приехавшие из России активисты. Аналогично поступили жители Николаева. Анализируя ситуацию в этих городах, Игорь Стрелков-Гиркин потом прямо обвинял в неудачах российское военное руководство, не оказавшее должной помощи при штурме административных зданий. Куда прибывали организованные группы представителей российских спецслужб – там все шло как по маслу.

То есть волна террора, прокатившаяся по востоку и югу Украины, не везде привела к результатам, которых ждали архитекторы "Новороссии". Результат прямо зависел от того, какую помощь оказывали сепаратистам профессионалы. Пример Славянска, где командовал Стрелков-Гиркин, показал, что как только уходят "профессионалы" – там тут же налаживается относительно нормальная жизнь. Три месяца, пока они там были, город жил в страхе, жители боялись попасть "на подвал", людей похищали и пытали, трупы находили на пустырях со вспоротыми животами. Сейчас город живет в обычном режиме. А ведь все эти присланные из Москвы бородаи и гиркины пугали: вот придут "бендеры" и всех расстреляют. И при этом расстреливали сами.

Так что когда вы в очередной раз услышите заклинания о государственном терроризме США или кого-либо другого, подумайте: не исходят ли эти обвинения от государства, которое само использует террористические методы для решения геополитических задач.

Андрей Мальгин – журналист и блогер

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