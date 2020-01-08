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Путин и Эрдоган призвали стороны конфликта в Ливии прекратить огонь

Владимир Путин и Реджеп Эрдоган

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Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган призвали конфликтующие стороны в Ливии прекратить боевые действия в ночь на 12 января. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, Москва и Анкара согласовали единую позицию по ливийскому урегулированию в соответствии с решениями Совета безопасности ООН.

В Ливии продолжается гражданская война, главные противоборствующие стороны в которой — международно-признанное Правительство национального согласия Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани. Он опирается на поддержку парламента в Тобруке и армию бывшего главнокомандующего силами страны генерала Халифы Хафтара.

В 2019 году Хафтар объявил о начале осады Триполи. СМИ неоднократно сообщали о том, что он пользуется поддержкой России. Российские власти официально этого не подтверждают. По словам Эрдогана, на стороне Хафтара воюют более двух тысяч наёмников российской частной военной компании Вагнера, которую связывают с предпринимателем Евгением Пригожиным, а также наёмники из Судана.

Вечером 8 января итальянское издание La Repubblica сообщило, что Саррадж и Хафтар находятся в Риме для переговоров при участии премьер-министра Италии Джузеппе Конте. По данным газеты, Рим надеется, что переговоры помогут урегулировать ливийский кризис дипломатическим путём.​

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