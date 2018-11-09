Пригожин участвовал во встрече Шойгу с ливийскими генералами

Российский бизнесмен Евгений Пригожин участвовал в переговорах министра обороны России Сергея Шойгу с командующим ливийской армией Халифом Хафтаром. Переговоры состоялись в Москве 7 октября, об этом стало известно в пятницу из публикации "Новой газеты". В подтверждение своей публикации газета ссылается на официальный канал Главного командования ливийских вооруженных сил.

На встрече присутствовал начальник Генштаба Минобороны России Валерий Герасимов. Пригожин, как видно на видеозаписи, сидел за столом вблизи Сергея Шойгу.

Военно-дипломатический источник сообщил, что Пригожин организовал официальный обед на встрече, отмечает "Немецкая волна", со ссылкой на "Интерфакс". Он участвовал в обсуждении культурной программы для делегации Ливии, говорится в публикации "Новой".

В 2017 году Шойгу принимал Хафтара на борту авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" у берегов Ливии. Евгения Пригожина связывают с частной военной компанией "Вагнер", однако сам бизнесмен отрицает наличие такой связи.

В прошлом месяце, 9 октября, заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил агентству РИА Новости, что российского военного присутствия в Ливии нет. Он назвал "фантазией" заявления Великобритании о якобы имеющихся у Москвы планах "превратить Ливию в новую Сирию".

Могу со всей ответственностью заявить, что российские военнослужащие не присутствуют в Ливии

"Могу со всей ответственностью заявить, что российские военнослужащие не присутствуют в Ливии. Мы пользуемся официальной информацией и официальными источниками. А если говорить про мнение Великобритании, можно ответить, что их фантазиям нет предела. Поэтому они могут скоро сказать, что уже в Лондоне Псковская дивизия находится", — сказал Швыткин.

Ранее в тот же день, британская газета Sun со ссылкой на высокопоставленный источник в правительстве сообщила, что начальники британских спецслужб доложили премьер-министру Терезе Мэй о намерении России закрепить военное присутствие в Ливии.



Газета Sun утверждает, что десятки агентов ГРУ и отряды спецназа уже находятся в Тобруке и Бенгази, пользуясь поддержкой закрепившихся там ранее бойцов ЧВК Вагнера. Британская разведка считает вероятным, что российские крылатые ракеты "Калибр" и зенитно-ракетные системы ПВО С-300 доставляются на территорию Ливии.



Кремль принял сторону наиболее влиятельного полевого командира и военачальника в Ливии – генерала Халифа Хафтара и снабжает его войска тяжёлым вооружением, говорится в публикации Sun.