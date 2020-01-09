В Австралии в лесных пожарах погибли более 1 миллиарда животных

В Австралии в результате лесных пожаров, начавшихся в октябре, погибли более одного миллиарда животных. К такому выводу пришли ученые из университета Сиднея.

По данным профессора факультета естественных наук Криса Дикмана, руководившего исследованиями, только в штате Новый Южный Уэльс погибли 800 миллионов представителей дикой природы. По его словам, это "чудовищное событие" с точки зрения географии и количества пострадавших животных.

Ученый уверен, что бедствие ускорит процесс вымирания видов. Животные, которым удалось спастись от огня, не смогут выжить, вернувшись на пепелище, так как там нет ресурсов, пояснил он.

Согласно сообщению Университета Сиднея за последние 200 лет в Австралии вымерли около 34 видов и подвидов млекопитающих. Это самый высокий показатель потерь среди всех регионов мира, отмечают учёные.



Лесные пожары начались на востоке Австралии в октябре. За последние месяцы выгорели около пяти миллионов гектаров леса. Погибли не менее 24 человек. В штатах Виктория и Новый Южный Уэльс объявлено чрезвычайное положение. В некоторых районах из-за сильного дыма пожары невозможно тушить с воздуха. Для борьбы с огнем власти Австралии решили мобилизовать около 3 тысяч военнослужащих.

В начале января были опубликованы снимки со спутника. На них виден дымовой шлейф, поднимающийся от пожаров и застилающий территорию страны вплоть до Новой Зеландии.Огонь распространяется особенно быстро из-за рекордно высокой температуры и сильного ветра. Из-за лесных пожаров на юго-восточном побережье континента уровень загрязнения воздуха в столице Австралии Канберре в 26 раз превысил критическую отметку "опасно для жизни".

Власти Австралии сообщили, что намерены выделить почти полтора миллиарда долларов на восстановление после лесных пожаров.