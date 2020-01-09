Прокурор запросил реальный срок служившему в Сирии генералу

Военная прокуратура просит суд назначить четыре с половиной года колонии общего режима бывшему заместителю начальника Военной академии Генштаба ВС России генерал-лейтенанту Сергею Чваркову. Его обвиняют в хищении более 4 миллионов рублей у подчиненных. Об этом ТАСС сообщил источник.

В ходе прений сторон военный прокурор также попросил лишить Чваркова воинского звания и государственных наград и назначить штраф в размере 450 тысяч рублей.

Об уголовном деле о мошенничестве в особо крупном размере против служившего в Сирии генерала стало известно в ноябре 2018 года.

Оно касается государственного контракта между Военной академией Генштаба и "НПО РусБИТех" на сумму в 400 миллионов рублей. По версии следствия, по указанию Чваркова , в НПО для реализации контракта было откомандировано несколько гражданских лиц, которым за три года выплатили порядка 6 миллионов рублей заработной платы. Однако следствие считает, что на самом деле это были так называемыми мёртвые души, а все их деньги доставались Чваркову. Свидетели по делу рассказали, что передавали генералу некие конверты. В них "по ощущениям были деньги".

Защита Чваркова утверждает, что он к делу не причастен. Дело слушается в закрытом режиме. Суд избрал генерал-лейтенанту меру пресечения в виде запрета определенных действий.

С мая по октябрь 2016 года Чварков был главой координационного центра по примирению враждующих сторон в Сирии. За участие в сирийской кампании его наградили орденом "За военные заслуги" и ведомственной медалью.