Иран специально организовал ракетный удар по военным базам США в Ираке таким образом, чтобы число потерь было минимальным. Это позволило Тегерану "сохранить лицо", а сторонам конфликта – избежать ситуации на грани войны. Об этом со ссылкой на источники среди высокопоставленных американских чиновников пишет The Washington Post.

По данным издания, Белый дом ещё за сутки знал, что Иран собирается атаковать объекты с американскими военными. Данные были получены от разведки и властей Ирака. При этом оставалось неизвестным, где именно будет нанесён удар. В итоге Вашингтон приказал военнослужащим укрыться в бункерах, где они находились ещё несколько часов после атаки. "Командиры на местах приняли правильные решения и получили хороший результат", – заявил журналистам высокопоставленный военный.

О намерено "осторожном" ударе Ирана ранее также сообщал телеканал CNN – со ссылкой на источники в администрации президента США Дональда Трампа. Там заявили, что Тегеран мог направить свои ракеты на базы, где находится гораздо больше американцев, и где они менее защищены, но не стал этого делать.

Иран атаковал две базы в Ираке 8 января – в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани, санкционированное Дональдом Трампом. По данным Вашингтона, во время ракетного удара по военным базам никто из американцев не пострадал, хотя иранские власти заявляли о десятках убитых.

Несмотря на обострение ситуации на Ближнем Востоке, вице-президент США заявил, что после ликвидации Сулеймани американцы находятся в большей безопасности, чем были до этого. Как утверждает Майк Пенс, после гибели генерала Тегеран приказал подконтрольным вооруженным группировкам в регионе "не действовать против американских целей или гражданских лиц".