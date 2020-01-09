Конгресс пытается урезать полномочия Трампа в конфликте с Ираном

В Палате представителей Конгресса США сегодня, как ожидается, пройдёт голосование о резолюции, которая ограничивает полномочия президента Дональда Трампа по ведению военных действий в отношении Ирана.

Об этом сообщила спикер Палаты Нэнси Пелоси вечером в среду после брифинга, на котором представители администрации рассказали конгрессменам о последних шагах Белого Дома в отношении Ирана. Разъяснения чиновников не удовлетворили демократов - инициаторов резолюции. Они опасаются, что Трамп может приказать нанести удар по Ирану.

"Конгрессмены выражают серьезную, неотложную обеспокоенность по поводу решения администрации об участии в военных действиях против Ирана и об отсутствии у нее стратегии для движения вперед" - приводит "Голос Америки" слова Пелоси.

Демократы располагают большинством в Палате представителей и, скорее всего, смогут добиться одобрения резолюции. Не так ясна её судьба в Сенате, где большинство у республиканцев. Многие из них заявили, что поддерживают действия администрации в отношении Ирана, в том числе операцию, в результате которой 3 января был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Однако двое сенаторов-республиканцев - Рэнд Пол и Майк Ли - подвергли резкой критике аргументацию, которую использовали представители администрации Трампа. Ли даже сказал, что проведённый брифинг был "худшим" за 9 лет, которые он занимает кресло сенатора. Если ещё несколько республиканцев согласятся с Ли и Полом, а не с Белым Домом, резолюция может пройти и в Сенате.

При этом сам Трамп накануне в телеобращении дал понять, что в ближайшее время не рассматривает вариант военных ударов по Ирану. Он упомянул лишь об ужесточении санкций против этой страны.

В ночь на среду с территории Ирана был осуществлён ракетный обстрел двух американских баз на территории Ирака - как утверждается, в качестве возмездия за убийство Сулеймани. По словам Трампа, американские военные были готовы к нападению, и в его результате никто не пострадал.