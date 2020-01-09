Нелегальная миграция в страны ЕС снизилась до уровня 2013 года

Нелегальный приток мигрантов в страны Европейского союза снизился до уровня 2013 года. Об этом со ссылкой на агентство ЕС по безопасности внешних границ пишет The Guardian.

За 2019 год в Евросоюз незаконно попали около 140 тысяч мигрантов. Это на 6 процентов меньше, чем годом ранее, и почти вдвое меньше, чем в 2015 году, на которой пришёлся пик европейского миграционного кризиса.

Уменьшение потока мигрантов произошло на двух из трех маршрутов в Средиземном море. При этом на третьем маршруте – в Грецию – число беженцев, напротив, выросло. За последний год в страну прибыли более 80 тысяч мигрантов, что вдвое больше, чем годом ранее.

За последние годы в Европу из стран Африки и Ближнего Востока бежали десятки тысяч людей. Многие из них погибли, пытаясь переплыть Средиземное море. В 2019 году при переправе через него погибли более 400 человек, в их числе дети.

Более четверти всех прибывающих в Европу без необходимых документов мигрантов – граждане Афганистана. По-прежнему много граждан Сирии, а также ряда африканских государств.

Приток беженцев, главным образом из Сирии, в 2015 году привёл к росту популярности правых популистов и политиков, выступающих за более жёсткую иммиграционную политику, в ряде европейских стран. Некоторые страны ЕС отказываются принимать беженцев. Больше всего нелегальных мигрантов приняла Германия, решение канцлера Ангелы Меркель открыть границы вызвало бурные споры, которые продолжаются до сих пор.

Поток беженцев существенно снизился с 2016 года, когда страны ЕС заключили соглашение с Турцией о приёме мигрантов. В 2020 году страны Евросоюза договорились принять более 30 тысяч беженцев.