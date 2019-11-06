СМИ: погибшие под Лондоном мигранты могли ехать через Россию

Во Вьетнаме одного из арестованных по делу о гибели мигрантов в грузовике под Лондоном подозревают в контрабанде людей через Россию. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на вьетнамские СМИ. По данным журналистов, этот человек организовывал поездки вьетнамцев в Россию, после чего незаконно вывозил их в Германию, а затем в третью страну.

Всего во Вьетнаме по делу о погибших мигрантах арестованы более десяти человек. Им предъявлены обвинения в торговле людьми.

Тела 39 человек были обнаружены в трейлере-рефрижераторе 23 октября. Грузовик нашли на территории индустриального парка в графстве Эссекс. В тот же день полицейские задержали водителя грузовика. Он находится под стражей по подозрению в убийстве. Затем были арестованы еще несколько человек.

Трейлер прибыл в Британию из бельгийского порта Зебрюгге 19 октября. Машина была зарегистрирована в Болгарии на фирму, которая принадлежит гражданке Ирландии. Грузовик покинул территорию Болгарии в 2017 году и с тех пор не появлялся в стране.

Полиция сообщила, что погибшие – китайские граждане. Однако потом стало известно, что это выходцы из Вьетнама.