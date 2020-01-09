Оппозиция захватила здание администрации президента Абхазии

Участники оппозиционного митинга захватили в четверг здание администрации президента самопровозглашённой республики Абхазии. Собравшиеся требуют отмены результатов президентских выборов. Об этом сообщают корреспонденты "Эхо Кавказа" и российского государственного агентства "Спутник".

У здания администрации в Сухуми собрались несколько сот человек. Они выломали двери, разбили окна первого этажа и ворвались в здание - встретив лишь минимальное сопротивление со стороны охраны.

Второй тур выборов президента Абхазии прошёл в сентябре. На них, согласно официальным данным, победил действующий президент республики Рауль Хаджимба. По данным ЦИК, он набрал 47,3 процента голосов. Его сопераник Алхас Квиниция — 46,1 процента.

Сразу после выборов штаб Квицинии заявил, что не признаёт победу Хаджимбы и будет оспаривать результаты подсчёта голосов. Иск был отклонён судом. Сегодня Верховный суд самопровозглашённой республики отложил рассмотрение жалобы на это решение.

Собравшиеся у здания Администрации президента требуют отставки Рауля Хаджимбы и ожидают, что к протестующим обратятся лидеры оппозиции, передаёт "Эхо Кавказа".

Власти заявили, что считают события попыткой государственного переворота, передаёт "Интерфакс". Где находится сам Хаджинба - не известно.