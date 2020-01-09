"Газпром" отказался брать от Украины деньги за поставки в "ДНР" и "ЛНР"

"Газпром" отказался от претензий на денежную компенсацию за поставки газа на территории самопровозглашённых "ДНР" и "ЛНР". Об этом заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Украины Юрий Витренко.

В 2017 году "Газпром" оценивал поставки газа на подконтрольные сепаратистам территории более чем в миллиард долларов. Компания требовала от Киева выплатить сумму. Однако в 2018 году Украина выиграла этот спор в Стокгольмском арбитраже. "Нафтогаз" настаивал, что с российской стороны поставки в Донбасс контролирует сам "Газпром", а с украинской – никто.

31 декабря 2019 года Киев и Москва объявили о подписании новых соглашений на транзит газа. Согласно договорённостям, в 2020 году через Украину в Европу прокачают 65 миллиардов кубометров газа, а с 2021 по 2024 год – по 40 миллиардов кубометров газа ежегодно.

Перед подписанием нового договора "Газпром" выплатил украинской стороне почти три миллиарда долларов по вынесенным решениям Стокгольмского арбитража. В ответ Украина обязалась отозвать остальные иски на сумму более 12 миллиардов долларов. Это было одним из условий подписания нового соглашения.