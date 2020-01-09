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Во Франции новые акции протеста против пенсионной реформы

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Во Франции десятки тысяч людей вышли на улицы, протестуя против пенсионной реформы. По всей стране приостановили работу железнодорожники, работники общественного транспорта, учителя, врачи, адвокаты.

Всего на 9 января в разных городах Франции запланированы более 200 манифестаций. Акции проходят, в частности, в Париже, Марселе, Бордо и Тулузе. В нескольких городах произошли стычки с полицией. Правоохранительные органы применили слезоточивый газ, пишет Reuters.

Согласно пенсионной реформе, работающие во Франции сохранят возможность выйти на пенсию в 62 года, однако власти будут поощрять выход на пенсию на два года позже – тогда пенсии будут выше. Минимальная пенсия для отработавших полный стаж – 1000 евро в месяц.

Протесты против пенсионной реформы продолжаются уже больше месяца. Особенно ею недовольны те категории трудящихся, которые сейчас имеют право выйти на пенсию раньше, чем в 62 года, например железнодорожники и докеры. По новым планам, все исключения будут отменены, и пенсионный возраст будет единым для всех.

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