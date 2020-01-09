Во Франции новые акции протеста против пенсионной реформы

Во Франции десятки тысяч людей вышли на улицы, протестуя против пенсионной реформы. По всей стране приостановили работу железнодорожники, работники общественного транспорта, учителя, врачи, адвокаты.

Всего на 9 января в разных городах Франции запланированы более 200 манифестаций. Акции проходят, в частности, в Париже, Марселе, Бордо и Тулузе. В нескольких городах произошли стычки с полицией. Правоохранительные органы применили слезоточивый газ, пишет Reuters.

Согласно пенсионной реформе, работающие во Франции сохранят возможность выйти на пенсию в 62 года, однако власти будут поощрять выход на пенсию на два года позже – тогда пенсии будут выше. Минимальная пенсия для отработавших полный стаж – 1000 евро в месяц.

Протесты против пенсионной реформы продолжаются уже больше месяца. Особенно ею недовольны те категории трудящихся, которые сейчас имеют право выйти на пенсию раньше, чем в 62 года, например железнодорожники и докеры. По новым планам, все исключения будут отменены, и пенсионный возраст будет единым для всех.