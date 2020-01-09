Обвиняемым по делу Baring Vostok изменили окончательное обвинение

Обвиняемым по делу инвестиционного фонда Baring Vostok изменили окончательное обвинение. Теперь им вменяют выдачу банком "Восточный" в 2015 году "безвозвратного" кредита Первому коллекторскому бюро. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на адвоката Левана Джиоева, защищающего интересы партнёра инвестфонда Филиппа Дельпаля.

Ранее обвиняемым вменяли мошенничество в особо крупном размере на сумму 2,5 миллиарда рублей. В начале октября прошлого года Басманный суд Москвы продлил домашний арест основателю Baring Vostok Майклу Калви до 13 января.

В феврале 2019 года Калви был арестован в России по делу о мошенничестве, по которому проходят ещё несколько руководителей фонда. Основатель Baring Vostok обвинения отвергает. Ранее в суде он называл подозрения в свой адрес ложью и связал их с корпоративным конфликтом между ним и акционерами банка. Калви некоторое время провёл в СИЗО, затем его перевели под домашний арест.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал арест Майкла Калви шоком для российской экономики, который привёл к удвоению оттока капитала из страны.

Президент Владимир Путин, выступая на Петербургском форуме в июне, назвал Калви "нашим американским партнером" и поручил следить за его делом генеральному прокурору Юрию Чайке.​