Абхазский парламент призвал президента республики к отставке

Парламент самопровозглашенной республики Абхазия принял постановление с призывом к президенту Раулю Хаджимбе подать в отставку в связи со сложной общественно-политической обстановкой и во избежание дальнейшей дестабилизации в обществе.

Ранее 9 января участники оппозиционного митинга захватили здание администрации президента. Они потребовали отмены результатов президентских выборов, которые прошли в сентябре. На них с перевесом в полтора процента голосов победил действующий президент республики. Его соперник оппозиционер Алхас Квиниция заявил, что не признаёт победу Хаджимбы и будет оспаривать результаты подсчёта голосов. Иск был отклонён судом. 9 января это решение должно было оспариваться в Верховном суде республики, но заседание перенесли на неопределённый срок.

Власти самопровозглашенной республики называли акцию протеста попыткой госпереворота. Хаджимба обратился с призывом соблюдать спокойствие и заявил о готовности ввести чрезвычайное положение.