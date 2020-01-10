Лондон после Брекзита введёт санкции по примеру "закона Магнитского"

Великобритания после выхода из ЕС, намеченного на 31 января, намерена ввести в действие свой собственный санкционный режим, в рамках которого будут заморожены активы иностранных граждан, в том числе и россиян, ответственных за грубые нарушения прав человека.

Об этом пишет Financial Times. По информации издания, параметры будущих британских санкций готовит МИД страны во главе с Домиником Раабом. В четверг он провёл переговоры с министром иностранных дел Канады, в ходе которых обсуждался скоординированный подход к санкциям.

По словам Рааба, выход Британии из ЕС позволит ей проводить более решительную политику в сфере санкций. В рамках Евросоюза, в частности, пока не существует санкционного механизма, аналогичного американскому "закону Магнитского", позволяющего накладывать санкции на тех, кто нарушает права человека. После Брекзита Британия сможет не согласовывать свою политику с ЕС. Как ожидается, там будет принят аналог "закона Магнитского".

Как пишет FT, первая волна британских санкций, предусматривающих запрет на въезд и заморозку активов, может коснуться граждан России, Ливии, Северной Кореи, а также представителей Саудовской Аравии, причастных к убийству журналиста Джамаля Хашшоги.