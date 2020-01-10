Лондон после Брекзита введёт санкции по примеру "закона Магнитского"

Великобритания после выхода из ЕС, намеченного на 31 января, намерена ввести в действие свой собственный санкционный режим, в рамках которого будут заморожены активы иностранных граждан, в том числе и россиян, ответственных за грубые нарушения прав человека.
Об этом пишет Financial Times. По информации издания, параметры будущих британских санкций готовит МИД страны во главе с Домиником Раабом. В четверг он провёл переговоры с министром иностранных дел Канады, в ходе которых обсуждался скоординированный подход к санкциям.
По словам Рааба, выход Британии из ЕС позволит ей проводить более решительную политику в сфере санкций. В рамках Евросоюза, в частности, пока не существует санкционного механизма, аналогичного американскому "закону Магнитского", позволяющего накладывать санкции на тех, кто нарушает права человека. После Брекзита Британия сможет не согласовывать свою политику с ЕС. Как ожидается, там будет принят аналог "закона Магнитского".
Как пишет FT, первая волна британских санкций, предусматривающих запрет на въезд и заморозку активов, может коснуться граждан России, Ливии, Северной Кореи, а также представителей Саудовской Аравии, причастных к убийству журналиста Джамаля Хашшоги.
- Британские власти неоднократно подвергались критике со стороны правозащитников и политических активистов за недостаточно жёсткие, по мнению критиков, меры по борьбе с отмыванием доходов и по проверке прозрачности капиталов, которые российские граждане вкладывают в британские активы, прежде всего в Лондоне.
- Отношения между Британией и Россией обострились после отравления Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери, в котором британские власти обвиняют Москву. Британский премьер Борис Джонсон выразил сомнения в возможности "перезагрузки" отношений с Москвой.
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