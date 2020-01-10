США ввели санкции против Ирана после катастрофы украинского "Боинга"

США ввели новые экономические санкции против Ирана после катастрофы пассажирского самолёта "Боинг-737" под Тегераном. В ней погибли 176 человек, согласно сообщению премьер-министров Канады и Великобритании и госсекретаря США Майка Помпео, причиной крушения могло стать попадание в самолёт иранской противозенитной ракеты.

Ограничения введены против восьми высокопоставленных иранских руководителей и крупнейших компаний сталелитейного сектора, сообщает Associated Press. Под санкции так же попадут добывающий и строительный сектора и текстильная промышленность.

"Президент ясно дал понять: мы будем вводить экономические санкции, пока Иран не прекратит террористическую активность и не подтвердит, что у него не будет ядерного оружия", — сказал министр финансов США Мнучин. "Мы хотим, чтобы Иран вёл себя как нормальная страна", — заявил госсекретарь Майк Помпео.​

В ночь на 8 января Иран нанёс ракетный удар по военным базам США в Ираке. Вскоре после него случилась авиакатастрофа самолёта "Международных авиалиний Украины". Ракетная атака стала ответом на убийство американскими военными руководителя спецназа Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани, которого Вашингтон обвинил в причастности к терактам.

Иран не подтверждает, что сбил украинский "Боинг" и обещает провести международное расследование катастрофы с допуском иностранных специалистов.