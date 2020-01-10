Кто в ответе за гибель 176 человек?

Украинский "Боинг" сбит силами ПВО Ирана. Так считает, ссылаясь на данные разведки, премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Все больше утечек из спецслужб поступает в прессу в пользу этой версии авиакатастрофы. Иран категорически отрицает свою причастность к гибели пассажиров и экипажа самолета украинской авиакомпании.

Кто фактически в ответе за гибель 176 человек? Иран, как минимум, не закрывший воздушное пространство в ночь запуска ракет по американским базам в Ираке? Кто несет моральную ответственность: Россия как продавец оружия Тегерану, ведущему агрессивную политику? США как страна нанесшая удар по иранскому организатору терактов на Ближнем Востоке?

Анатомию катастрофы обсуждают независимый авиаэксперт, кандидат технических наук, бывший конструктор ОКБ Сухого Вадим Лукашевич, политолог Юрий Федоров (Прага), политолог Питер Залмаев (США), журналист, главный редактор украинского интернет-портала "Цензор. НЕТ". Юрий Бутусов.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир 10 января в 19:05