США совершили неудачное покушение на заместителя командующего спецназом иранского Корпуса стражей Исламской революции Абдул Резу Шахлаи. Об этом сообщают газеты the New York Times и The Washington Post и телеканал ABC со ссылкой на неназванных американских чиновников.

Шахлаи был заместителем командующего спецназом Касема Сулеймани, убитого Пентагоном по распоряжению президента США Дональда Трампа. Он считается ответственным за финансирование подразделения и его ключевые военные операции. В декабре Госдепартамент объявил награду в 15 миллионов долларов за сведения о связях, активах и окружении военного.

Атака на Шахлаи была совершена в Йемене в ту же ночь, когда был убит Сулеймани, утверждают источники изданий. Там он оказывал поддержку шиитским повстанцам, воюющим против официальных властей страны и пользующихся поддержкой Ирана. Именно под руководством Шахлаи повстанцы-хуситы осенью атаковали заводы крупнейшей в мире нефтяной компании Saudi Aramco, утверждает ABC News. Белый дом так же называет его организатором покушения на саудовского посла в США, совершённом в Вашингтоне в 2011 году.

Пентагон пока не отреагировал на сообщение о попытке убийства Шахлаи. Ранее покушение на Сулемайни было раскритиковано спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси и другими видными демократами, они посчитали его опасной провокацией. Корпус стражей Иранской революции, где служит Шахлаи, признан в США террористической организацией.