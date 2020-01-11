Главного редактора газеты "Урюпинская правда" Ольгу Шушлебину восстановят на службе. Она была уволена за то, что издание поставило фотографию федерального чиновника ниже, чем местного депутата. Против её отставки высказались региональные журналисты и "Российская газета".

Шушлебина обжаловала своё увольнение в суде. 10 января она подписала мировое соглашение с городской администрацией, — сообщает "Российская газета" со ссылкой на её адвоката. С 13 января она вернётся на работу, её увольнение будет отменено, ей возместят зарплату за пропущенное время.

Шушлебина руководит "Урюпинской правдой" с октября 2002 года. В конце декабря её уволили за то, что издание разместило на своей странице фотографию федерального политика ниже, чем фотографию местного депутата. По данным издания "База", речь шла о снимке члена Совета Федерации Сергея Горнякова, делегированного в верхнюю палату парламента в октябре.