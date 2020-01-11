Житель Набережных Челнов арестован за видео о суде над Путиным и Сечиным

Суд в Набережных челнах арестовал по подозрению в призывах к терроризму местного оппозиционера Карима Ямадаева, сообщает агентство "Интерфакс". Поводом для дела стало его видео в ютьюбе, в котором он инсценирует суд над президентом России Владимиром Путиным, его пресс-секретарём Дмитрием Песковым и главой государственной "Роснефти" Игорем Сечиным.

На видео активист, который раньше служил в полиции, выступает в роли судьи, зачитывающего им приговор по делу о преступлениях против человечества. На записи Песков и Сечин приговорены к смертной казни и за кадром судья приводит приговор в исполнение. Путину приговор не выносится.

Запись заявлена как первая серия веб-сериала и начинается с предупреждения о том, что авторы не преследуют цели пропагандировать насилие. В описании к видео сообщается, что события на нём происходят в 2022 году. Текст обыгрывает сюжет комиксов и фильмов "Судья Дредд", в одном из которых играл Сильвестр Сталлоне об антиутопичном будущем, в котором судьи выносят и исполняют смертные приговоры на месте.

Первоначально из-за видео Ямадаева было возбуждено уголовное дело об оскорблении представителя власти. Сам оппозиционер в сентябре арестовывался за установку постановочного надгробия президента Путина у здания Следственного комитета в Набережных Челнах.