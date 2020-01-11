Меркель и Путин обсудили "Газовый поток-2", Ближний Восток и Донбасс

В Москве состоялись переговоры президента России Владимира Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. На совместной пресс-конференции Меркель заявила, что Германия не поддерживает санкции США против участников проекта "Северный поток - 2". Путин выразил уверенность, что Россия сможет самостоятельно достроить газопровод "Северный поток - 2", и он начнёт работать в конце 2020-го года или начале 2021-го. Меркель заявила, что Берлин и Москва поддерживают экономические отношения, несмотря на санкции, сообщил ТАСС.

Оба лидера обсудили также положение в Ливии. Путин высказал надежду, что противоборстуцющие в Ливии стороны последуют призыву России и Турции, высказанному на недавней встрече президентов России и Турции, и установят режим прекращения огня с полуночи 12 января.

Как сообщила "Немецкая волна", Меркель и Путин обсудили также ситуацию в Сирии, рост напряженности на Ближнем Востоке и обстановку в Донбассе.