В Ливии объявили перемирие. Стороны уже заявляют о нарушениях

В Ливии в ночь на 12 января был объявлено перемирие между правительственными войсками и армией генерала Халифы Хафтара. Однако уже через несколько часов после вступления режима прекращения огня в силу стороны конфликта обвинили друг друга в нарушении договорённостей.

В Ливии продолжается гражданская война. Главными сторонами конфликта являются международно признанное Правительство национального согласия Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани в Тобруке при поддержке генерала Хафтара.

С инициативой о прекращении огня с 12 января выступали президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган. Халифа Хафтар сначала отказывался от перемирия, но позже принял условия.

Ранее сообщалось, что армия Хафтара пользуется поддержкой России. Президент Турции заявлял, что на стороне мятежного генерала воюют более двух тысяч наёмников российской "частной военной компании Вагнера", которую связывают с предпринимателем Евгением Пригожиным, а также наёмники из Судана. Москва всё отрицает.