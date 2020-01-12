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ЦИК Абхазии назвал дату повторных выборов президента

Протестующие в Абхазии у здании администрации президента

Центральная избирательная комиссия самопровозглашённой Абхазии назначила дату досрочных выборов президента республики – 22 марта. Об этом сообщил глава ЦИК Тамаз Гогия. Он отметил, что не согласен с решением Верховного суда об отмене итогов предыдущих президентских выборов, но признаёт его и действует строго в рамках закона.

В сентябре прошлого года на выборах главы государства в Абхазии победил действующий президент Рауль Хаджимба. Оппозиция не признала результаты голосования. 9 января протестующие захватили здание администрации президента. Парламент Абхазии после этого принял постановление с призывом к Хаджимбе подать в отставку.

10 января Верховный суд Абхазии отменил результаты президентских выборов. Хаджимба, однако, отказывается покидать свой пост и призывает оппозицию к переговорам для сохранения стабильности в республике. Протестующие, в свою очередь, заявляют, что не покинут администрацию президента, пока глава государства не подаст в отставку.

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Ранее Совет безопасности Абхазии сообщил, что оппозиция завладела оружием. Прокуратура Сухума после этого возбудила уголовное дело по статье об "организации и участии в массовых беспорядках".

В Сухуми в конце этой недели отправился заместитель главы Совета безопасности России Рашид Нургалиев. Россия одна из немногих стран, которые признали независимость Абхазии – Москва сделала это после российско-грузинского конфликта в 2008 году. В Абхазии размещены российские военные, большинство жителей республики имеют российские паспорта.

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