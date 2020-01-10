Кассационная коллегия Верховного суда самопровозглашенной республики Абхазия удовлетворила жалобу бывшего кандидата в президенты от оппозиции Алхаса Квицинии и признала недействительными итоги выборов президента республики. Об этом сообщает "Эхо Кавказа". Решение принято на фоне массовых протестов в Сухуми и захвата здания Администрации президента.
Квициния, представлявший на выборах объединённую оппозицию, проиграл во втором туре действующему президенту Раулю Хаджимбе с отрывом менее чем в полтора процентов голосов. Он заявил о непризнании итогов голосования. Накануне Верховный суд республики должен был начать рассмотрение жалобы на отказ провести новые выборы. В столице Сухуми прошла массовая акция протеста, собравшиеся захватили здание администрации президента.
После этого парламент Абхазии принял постановление с призывом к президенту подать в отставку в связи со сложной общественно-политической обстановкой.
Суд обязал Центризбирком назначить новую дату президентских выборов. Решение вступает в силу сегодня. Хаджимба заявил российскому государственному агентству РИА "Новости", что опротестует это решение.
- Абхазия – бывшая автономная республика в составе Грузинской ССР. В ходе развала СССР она провозгласила независимость. В результате кровопролитной войны с Грузией под контролем абхазских властей оказалась большая часть территории автономии. Только несколько стран мира признают независимость Абхазии, Грузия считает её частью своей территорией, оккупированной Россией.
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