Кассационная коллегия Верховного суда самопровозглашенной республики Абхазия удовлетворила жалобу бывшего кандидата в президенты от оппозиции Алхаса Квицинии и признала недействительными итоги выборов президента республики. Об этом сообщает "Эхо Кавказа". Решение принято на фоне массовых протестов в Сухуми и захвата здания Администрации президента.

Квициния, представлявший на выборах объединённую оппозицию, проиграл во втором туре действующему президенту Раулю Хаджимбе с отрывом менее чем в полтора процентов голосов. Он заявил о непризнании итогов голосования. Накануне Верховный суд республики должен был начать рассмотрение жалобы на отказ провести новые выборы. В столице Сухуми прошла массовая акция протеста, собравшиеся захватили здание администрации президента.

После этого парламент Абхазии принял постановление с призывом к президенту подать в отставку в связи со сложной общественно-политической обстановкой.

Суд обязал Центризбирком назначить новую дату президентских выборов. Решение вступает в силу сегодня. Хаджимба заявил российскому государственному агентству РИА "Новости", что опротестует это решение.