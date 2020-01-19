Почему вы молчите? Светлана Прокопьева – о немаркированном зле

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Сельским старикам предприниматель привез дрова в деревню, да этими же дровами их и побил, на глазах у главы поселения. В большом городе кондуктор выкинул из автобуса пассажира-инвалида. В сельский район приехал врач, получил подъемные по федеральной программе и стал обвиняемым в мошенничестве. Охранник сетевого магазина избил пенсионера, который хотел достать из мусорного бака просроченные продукты.

Вы не прочтете эти истории, потому что мы не смогли их написать. Мы бы очень хотели – тут про несправедливость, про добро и зло, это все важно, – но герои отказались рассказывать. "Пусть разбирается губернатор", – сказали побитые сельские старики. "Надоели уже журналисты", – сказал инвалид. "Давайте потом", – сказал врач и проиграл уголовный процесс в апелляционной инстанции.

Я не называю области и фамилии, потому что это как раз не важно. Если не рассказаны конкретно эти истории – запросто могут случиться такие же, но в другом месте и с другими действующими лицами. Это как травма, не проговоренная, не пролеченная, она будет напоминать о себе при каждом удобном случае. Другой кондуктор в другом городе вытолкает из трамвая беспомощного пассажира, который ему чем-то не угодил. Охранник другой торговой сети сорвется на бедняке около мусорки. Об этом мало кто задумывается, а стоило бы: журналисты, кроме прочего, выполняют роль коллективного психотерапевта.

В наших широта особая культура поведения, более замкнутая и сдержанная

Мы вытаскиваем на свет проблемы, проговариваем их, ищем причины болячек и иной раз всё-таки способствуем их излечению. Бесчисленные репортажи про обманутых дольщиков заставили государство изменить закон о долевом участии в строительстве. После рассказа о многочасовых очередях к наркологам в стране отложили приказ о новых анализах для водительской справки. Скандал вокруг подкинутых Ивану Голунову наркотиков привел к уголовным делам против подкинувших полицейских, а не против журналиста. Да и мало ли других примеров пользы гласности!

Я на собственном опыте знаю, как важно вовремя рассказать о том, что с тобой происходит. Показать, что твоя проблема может стать чьей угодно еще проблемой. Предупредить других и ощутить поддержку. К сожалению, многие из тех, кто попадает в беду, предпочитают справляться с ней в тишине и в одиночку. Причин, по которым люди не хотят общаться с журналистами, множество, и все уважительные. Иногда стыдно. Иногда лень. Иногда не хочется выглядеть "хайпожором" и спекулировать на горячей теме (ещё и поэтому так сложно иной раз добыть правдивую информацию о жертвах убийств или участниках чрезвычайных происшествий). Кроме того, в наших широтах, вообще, особая культура поведения, более замкнутая и сдержанная – не то что там, на Западе, где граждане куда больше привыкли к публичности. Вдобавок фейкньюс, сотни мусорных сайтов, забивающих интернет – в "белом шуме" кажется, что слова вовсе потеряли свой смысл. И общее недоверие к журналистам, вполне закономерное на фоне расцвета пропаганды и постоянной истерики по самым разным поводам в отечественных медиа. А ещё неверие в то, что гласность и добросовестная работа журналиста могут помочь: "Ну, опубликуете вы что-то, у меня будут проблемы, а ничего не изменится"

Ну и, конечно – страх. Известны примеры активистов, которых сажают за пикеты, и блогеров, которых штрафуют за слова. "Лучше не высовываться", – решает для себя сначала редактор местного сайта, отказываясь от острой темы, а затем и обыватель, отвыкший от честного обсуждения острых тем. Молчание затягивает, как чёрная дыра. На мой взгляд, тут нет ничего хорошего. Не рассказанные истории – это как болезнь без диагноза. Это нерасставленные акценты, неоценённое добро и немаркированное зло. Это проблема, которую никто не будет решать, потому что ее как бы и нет.

Давайте разговаривать друг с другом. Давайте делиться. Дорогие читатели, не отталкивайте журналиста, который просит вас рассказать вашу историю – значит, она важна не только для вас. Возможно, кому-то она даст понять, что он не один. Кого-то вдохновит, а кого-то научит. А кто-то прочитает и захочет вам помочь – такие примеры мы тоже знаем.

Светлана Прокопьева –​ псковский журналист

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