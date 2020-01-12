Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил о задержании "группы киллеров", подозреваемых в нескольких убийствах, в том числе – в убийстве уроженки Чечни Амины Окуевой. Она погибла 30 октября 2017 года в Киевской области во время обстрела автомобиля, в котором находилась вместе со своим мужем Адамом Осмаевым. Его в России обвиняли в покушении на президента Владимира Путина. Во время нападения Осмаев был ранен, Окуева – погибла.

Как заявил Аваков, на месте преступления в 2017 году преступники бросили оружие. Найденные на нём следы ДНК якобы позволили установить личности нападавших. Сколько именно человек задержаны, Аваков не уточнил. На своей странице в фейсбуке он опубликовал видеозапись задержания одного мужчины. Его имя пока неизвестно.

Амина Окуева участвовала в Евромайдане в Киеве. Как медик она оказывала помощь пострадавшим. Позже вместе с мужем воевала в Донбассе. Она была лейтенантом Вооруженных сил Украины. После её гибели прокуратура Украины завела дело по статье о заказном убийстве. В Киеве рассматривали две основные версии убийства: "террор" со стороны России с целью дестабилизировать обстановку на территории Украины и месть окружения Рамзана Кадырова.

Сам глава Чечни ранее заявлял, что убийство Окуевой якобы организовали украинские спецслужбы, чтобы "обвинить Россию в своих бедах" и отвлечь внимание Запада от антиправительственных митингов на Украине. Никаких доказательств этому Кадыров не приводил.

За пять месяцев до убийства на Окуеву было совершено неудачное покушение. В его организации также подозревали окружение Рамзана Кадырова.