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Рауль Хаджимба объявил о своей отставке с поста главы Абхазии

Рауль Хаджимба

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Президент самопровозглашенной республики Абхазия Рауль Хаджимба согласился уйти в добровольную отставку. Он подписал соответствующее письмо, и оно уже передано представителям оппозиции.

Как сообщил корреспондент "Эха Кавказа", вечером в посольстве России встретились лидеры оппозиции Аслан Бжания и прибывшим в воскресенье в Сухуми помощник президента России Владислав Сурков.

Рауль Хаджимба ранее принял решение не встречаться с Сурковым.

Во второй половине дня 12 января митингующие, несколько дней блокировавшие администрацию главы Абхазии, направились к его резиденции. Лидер протестующих Ахра Авидзба объявил, что собравшиеся хотят узнать , какое решение принял Рауль Хаджимба по итогам переговоров с оппозицией. Переговоры состоялись днём в воскресенье при посредничестве заместителя секретаря Совета безопасности России Рашида Нургалиева.

Оппозиционный депутат Батал Табагуа вышел к протестующим у президентской резиденции и зачитал документ об отставке Хаджимба. Собравшиеся встретили новость аплодисментами.

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