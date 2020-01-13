СК: российских журналистов в ЦАР убили с целью ограбления

Российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко были убиты в Центрально-африканской республике (ЦАР) с целью ограбления. Об этом в интервью "Коммерсанту" заявил заместитель главы Следственного комитета России Игорь Краснов.

"Установленные обстоятельства нападения указывают на совершение убийства с целью грабежа жителями ЦАР или близлежащих стран, систематически занимающимися совершением тяжких преступлений в этом регионе", - сказал Краснов. По его словам, российская съемочная группа "была предупреждена об опасности ночной поездки по территории страны, однако от предложения переночевать в городе журналисты отказались", из-за чего подвергли себя опасности.

Год назад Следственный комитет уже сообщал, что предполагаемые убийцы российских журналистов остановили их машину и потребовали отдать вещи, фото- и видеоаппаратуру. Следствие сочло основной версией гибели журналистов убийство с целью ограбления неизвестными арабоязычными бандитами. Такой же версии придерживается российский МИД. При этом ни одного доказательства ограбления нет. Кроме мобильных телефонов, у убитых ничего не взяли, хотя при себе у них были дорогие ноутбуки, видеокамеры и фотоаппараты.

Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко снимали для Центра управления расследованиями Михаила Ходорковского фильм о деятельности российских наёмников из "частной военной компании Вагнера".

В годовщину их гибели 30 июля 2019 года центр "Досье" опубликовал основной доклад об убийстве журналистов. Расследователи сообщили, что проанализировали личную переписку в интернете, биллинг мобильных телефонов и свидетельские показания. Авторы доклада сделали вывод, что за журналистами велась слежка с момента их прибытия в ЦАР. В ней участвовали люди, имеющие отношения к "частной военной компании Вагнера". Её связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным. По данным расследователей, именно сотрудники одной из структур, близких к Пригожину, вбросили в СМИ версию об убийстве журналистов в результате обычного ограбления.

В октябре прошлого года центр "Досье" опубликовал дополнение к расследованию. В нём утверждается, что ещё в начале августа 2018 года следствие в ЦАР установило, что убийство журналистов было заранее спланировано, исполнители располагали информацией о графике перемещения потерпевших. Убийство было преднамеренным, а убийцы были профессионалами. Однако по неизвестной причине эти данные не были учтены в официальном расследовании, отмечает "Досье".

Следственный комитет России называл версию центра "Досье" попыткой "оправдать просчеты" при подготовке поездки россиян в ЦАР.