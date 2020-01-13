МИД РФ: Хафтар и Сарадж встретятся в Москве для подписания перемирия

Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар и лидер международно признанного Правительства национального согласия Ливии Фаиз Сарадж примут участие в переговорах, которые пройдут в Москве 13 января. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России.

Ранее источники СМИ сообщали, что Хафтар уже прибыл в Москву, тогда как Сарадж должен прилететь в понедельник.



В российском МИДе отметили, что встреча представителей конфликтующих в Ливии сторон пройдет в рамках реализации инициативы президентов России и Турции о прекращении боевых действий с 12 января и начале переговоров. Халифа Хафтар сначала отказывался от перемирия, но позже принял его условия. После объявления о прекращении огня в ночь на 12 января обе стороны конфликта обвинили друг друга в нарушении договорённостей.

Вчера глава Высшего государственного совета Ливии Халед аль-Мишри, который будет сопровождать Сараджа в поездке в Россию, в интервью ливийскому телеканалу заявил, что в понедельник в Москве будет подписано соглашение, которое "призвано положить конец всем попыткам навязать Ливии военное правление и откроет путь к запуску политического процесса". Об этом сообщает ТАСС.

В Ливии продолжается гражданская война. Главными сторонами конфликта являются международно признанное Правительство национального согласия Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани в Тобруке при поддержке Хафтара.

В 2019 году Хафтар объявил о начале осады столицы Ливии - Триполи. СМИ неоднократно сообщали о том, что ливийский генерал пользуется поддержкой России. Российские власти официально этого не подтверждают. По словам президента Турции Реджепа Эрдогана, на стороне Хафтара воюют более двух тысяч наёмников российской "частной военной компании Вагнера", которую связывают с предпринимателем Евгением Пригожиным.